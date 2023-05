Taki układ osłabia PiS. Zobacz nowy sondaż dla DoRzeczy.pl

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby je, bez względu na to, czy doszłoby do ewentualnej współpracy partii opozycyjnych. W sondażu pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl zbadano dwa różne warianty.

Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 58 proc.

Samodzielny start Zjednoczonej Prawicy, bez współpracy opozycji

W pierwszym wariancie Zjednoczona Prawica (w tym Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Republikanie) uzyskała 36,0 proc. głosów (wzrost o 0,3 pkt proc. w stosunku do poprzedniego sondażu Estymator).

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (w tym Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) z 26,5 proc. głosów (wzrost o 1 pkt proc.), a trzecie miejsce na podium zajęła Konfederacja (w tym Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy) z 11 proc. głosów (spadek o 0,2 pkt proc.).

Do Sejmu dostałyby się także Nowa Lewica (SLD, Wiosna, Razem) z 10,8 proc. głosów (wzrost o 1,1 pkt proc.), Polska 2050 Szymona Hołowni – 6,9 proc. głosów (wzrost o 0,7 pkt proc.). i Polskie Stronnictwo Ludowe-Koalicja Polska – 6,7 proc. poparcia (spadek o 0,1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania z początku kwietnia).).

Poniżej progu wyborczego znaleźli się Kukiz'15 – 1,4 proc. głosów (wzrost o 0,4 pkt proc.), Agrounia/Porozumienie – 0,2 proc. głosów (bez zmian). Na "Inne ugrupowanie" chce oddać głos 0,5 proc. badanych.

Po przeliczeniu tych wyników na mandaty, PiS wprowadziłoby do Sejmu 201 posłów (mniej o 34 niż po wyborach w 2019 r.), KO – 135 (o 1 więcej), Konfederacja – 45 (o 34 więcej), Nowa Lewica – 40 (o 9 mniej), PSL – 19 (o 11 mniej), a Polska 2050 19.

Kukiz osłabia PiS

W drugim wariancie sondażu Zjednoczona Prawica startuje razem z Kukiz'15i w tym wypadku otrzymuje 35,3 proc. głosów (wzrost o 0,3 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania). Oznacza to, że bez Kukiza PiS me lepszy wynik, niż po ewentualnej koalicji.

Za ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego niezmiennie znajduje się Koalicja Obywatelska – 25 proc. głosów (spadek o 0,7 pkt proc.), a na trzecie miejsce wskazuje koalicja Polski 2050 z PSL-em – 15,2 proc. głosów (wzrost o 1,2 pkt proc.).

Dalej znalazły się Nowa Lewica – 10,4 proc. głosów (spadek o 0,5 pkt proc.), Konfederacja – 10,5 proc. głosów (wzrost o 0,5 pkt proc.) i poniżej progu wyborczego – Bezpartyjni Samorządowcy – 3,2 proc. głosów (spadek o 0,6 pkt proc.) i Agrounia/Porozumienie – 0,2 proc. głosów (spadek o 0,1 pkt proc.). Na "Inne ugrupowania" chce oddać głos 0,2 proc. badanych (spadek o 0,1 pkt proc.).

Po przeliczeniu tych wyników na mandaty, PiS+Kukiz'15 wprowadziłoby do Sejmu 193 posłów, KO – 123, PSL i Hołownia - 67, Konfederacja – 41, Nowa Lewica – 35.

Badanie przeprowadzono w dniach 11-12 maja 2023 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1070 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię w wyborach do Sejmu będą głosować. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 58 proc.

