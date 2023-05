Który polityk kandydatem opozycji na prezydenta? Tusk daleko w tyle

"Kto w 2025 roku będzie Pana/Pani zdaniem najlepszym kandydatem opozycji na Prezydenta RP?" – takie pytanie postawiono uczestnikom badania przeprowadzonego przez United Surveys dla portalu Wirtualna Polska.

Zdecydowanym faworytem jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, którego wybrało 35,5 proc. respondentów. Na drugim miejscu z wynikiem 7,4 proc. uplasował się jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen. Podium zamyka szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysza, którego wskazało 6,5 proc. badanych.

Poza podium znalazł się Krzysztof Bosak z Konfederacji, którego na stanowisku prezydenta widziałoby 3,5 proc. ankietowanych. Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, Donalda Tuska, wskazało zaledwie 1,9 proc. uczestników badania. Dalej jest lider Polski 2050 Szymon Hołownia – 1,4 proc. 1,2 proc. respondentów uważa, że najlepszym kandydatem opozycji na prezydenta byłby współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg. Takie samo poparcie ma Jarosław Gowin.

Najgorsze notowania mają poseł Lewicy Włodzimierz Czarzasty (0,3 proc), poseł KO Borys Budka (0,2 proc) i europoseł Robert Biedroń (0,1 proc.). 40,8 proc. osób udzieliło odpowiedzi "nie wiem" lub "trudno powiedzieć".

Nowy sondaż: Mocna pozycja PiS-u, dobre wiadomości dla Konfederacji

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby je, bez względu na to, czy doszłoby do ewentualnej współpracy partii opozycyjnych. W sondażu pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl zbadano dwa różne warianty.

W pierwszym wariancie Zjednoczona Prawica (w tym Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Republikanie) uzyskała 36,0 proc. głosów (wzrost o 0,3 pkt proc. w stosunku do poprzedniego sondażu Estymator).

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (w tym Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) z 26,5 proc. głosów (wzrost o 1 pkt proc.), a trzecie miejsce na podium zajęła Konfederacja (w tym Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy) z 11 proc. głosów (spadek o 0,2 pkt proc.).

Do Sejmu dostałyby się także Nowa Lewica (SLD, Wiosna, Razem) z 10,8 proc. głosów (wzrost o 1,1 pkt proc.), Polska 2050 Szymona Hołowni – 6,9 proc. głosów (wzrost o 0,7 pkt proc.). i Polskie Stronnictwo Ludowe-Koalicja Polska – 6,7 proc. poparcia (spadek o 0,1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania z początku kwietnia).

Kukiz osłabia PiS

W drugim wariancie sondażu Zjednoczona Prawica startuje razem z Kukiz'15i w tym wypadku otrzymuje 35,3 proc. głosów (wzrost o 0,3 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania). Oznacza to, że bez Kukiza PiS me lepszy wynik, niż po ewentualnej koalicji.

Za ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego niezmiennie znajduje się Koalicja Obywatelska – 25 proc. głosów (spadek o 0,7 pkt proc.), a na trzecie miejsce wskazuje koalicja Polski 2050 z PSL-em – 15,2 proc. głosów (wzrost o 1,2 pkt proc.).

Dalej znalazły się Nowa Lewica – 10,4 proc. głosów (spadek o 0,5 pkt proc.), Konfederacja – 10,5 proc. głosów (wzrost o 0,5 pkt proc.) i poniżej progu wyborczego – Bezpartyjni Samorządowcy – 3,2 proc. głosów (spadek o 0,6 pkt proc.) i Agrounia/Porozumienie – 0,2 proc. głosów (spadek o 0,1 pkt proc.). Na "Inne ugrupowania" chce oddać głos 0,2 proc. badanych (spadek o 0,1 pkt proc.).

Po przeliczeniu tych wyników na mandaty, PiS+Kukiz'15 wprowadziłoby do Sejmu 193 posłów, KO – 123, PSL i Hołownia - 67, Konfederacja – 41, Nowa Lewica – 35.

