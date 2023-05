Pierwszy sondaż po obietnicy 800 plus. Jak zmieniło się poparcie dla partii?

W niedzielę podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział waloryzację programu 500 plus. Od przyszłego roku świadczenie finansowe będzie wynosić 800 złotych. IBRiS na zlecenie portalu Onet przeprowadził sondaż partyjny już po złożeniu tej obietnicy. Jak pomysł waloryzacji 500 plus przełożył się na poparcie dla partii?

PiS nadal bez większości

Najwięcej respondentów – 32 proc. – oddałoby swój głos na Prawo i Sprawiedliwość – Zjednoczoną Prawicę. To o 2 pkt. proc. mniej niż w poprzednim sondażu pracowni dla Onetu.

Drugie miejsce w sondażu zajęła Koalicja Obywatelska, która w wyborach parlamentarnych uzyskałaby 25,4 proc. głosów (wzrost poparcia o 0,9 pkt. proc.). Podium uzupełnia koalicja PSL i Polski 2050, którą popiera 14,6 proc. respondentów (spadek o 0,4 pkt. proc.).

Kolejne miejsce ma Konfederacja Wolność i Niepodległość, którą wskazało 10 proc. badanych (wzrost poparcia o 1 pkt. proc.). W Sejmie znalazłyby się także: Lewica – 9,4 proc. (wzrost o 0,3 pkt. proc.). deklarowanego poparcia, Ponadto, 8,6 proc. uczestników badania nie wie jeszcze, na kogo odda swój głos.

Onet przekonuje, że rozkład mandatów w Sejmie wyglądałby następująco: PiS — 182, KO — 133, Polska 2050 + PSL — 68, Konfederacja — 40, Lewica — 36.

Deklarowana frekwencja wynosi 54,5 proc.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniu 16 maja 2023 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Ile będzie nas kosztowało 800 plus?

Koszt waloryzacji programu to około 24 mld złotych. – To jest przede wszystkim podniesienie, waloryzacja 500 plus do poziomu 800 złotych. Przy czym warto podkreślić że to jest znacznie powyżej inflacji od czasu wprowadzenia tego bardzo ważnego programu, bo pojawiły się takie głosy, że to jedynie rekompensuje inflację. 60 proc. więcej to znacznie więcej niż ośmioletnia inflacja, nawet licząc na koniec tego roku około 46 proc. – wyjaśnił premier Mateusz Morawiecki.

Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski został zapytany, czy zrealizowanie propozycji waloryzacji programu 500 plus wiązałoby się z podwyższeniem podatków w Polsce. – Nic mi nie wiadomo o tym, żebyśmy mieli w planie podnieść podatki – stwierdził polityk.

– Dla nas program 500 plus to inwestycja w rodziny, inwestycja w to, aby wyrównać szanse wszystkim, którzy pochodzą z mniejszych miejscowości na taki sam start życiowy, jaki mają dzieci z dużych miast – oznajmił Sobolewski.

