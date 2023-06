Polacy popierają działania rządu ws. reparacji? Nowy sondaż

Pod koniec kwietnia Rada Ministrów przyjęła uchwałę ws. reparacji wojennych od Niemiec. Jak mogliśmy przeczytać w przyjętym dokumencie, kwestia reparacji oraz odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska i Polacy ponieśli z powodu napaści Niemiec na Polskę w 1939 r. oraz późniejszej okupacji, jest tematem koniecznie wymagającym uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich.

Podkreślono także, że Polska nigdy nie zrzekła się reparacji za zniszczenia, jakich doznała ze strony Niemiec. Kwestia reparacji jest zatem cały czas otwarta.

Polacy popierają starania rządu?

"Czy Polska powinna kontynuować starania o uzyskanie od Niemiec reparacji za straty poniesione podczas II wojny światowej?" – zapytali respondentów ankieterzy pracowni Social Changes w nowym sondażu na zlecenie portalu wPolityce.pl.

Starania rządu ws. reparacji popiera większość uczestników badania – 54 proc., w tym 34 proc. "zdecydowanie" i 20 proc. "raczej". Przeciwnego zdania jest 29 proc. ankietowanych, z czego 13 proc. "zdecydowanie" i 16 proc. "raczej". 17 proc. badanych wybrało opcję: "trudno powiedzieć".

Reparacje wojenne od Niemiec

Przypomnijmy, że 1 września 2022 r. na Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Według wyliczeń specjalnego zespołu pod przewodnictwem Arkadiusza Mularczyka, należne Polsce reparacje od Niemiec wynoszą ponad 6 bln złotych.

Strona polska wysłała do Niemiec notę dyplomatyczną w październiku ubiegłego roku, ale odpowiedź nadeszła dopiero w styczniu tego roku. Rząd w Berlinie uważa, że sprawa reparacji i odszkodowań za straty wojenne pozostaje zamknięta, więc nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie. Polskie władze podjęły próby umiędzynarodowienia kwestii reparacji. Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk zwrócił się o pomoc w poruszeniu sprawy odszkodowań m.in. do Rady Europy. Podobny wniosek został wysłany do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

