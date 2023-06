Tusk powinien obawiać się komisji ds. badania wpływów rosyjskich? Sondaż

W ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o powołaniu państwowej komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007 – 2022, jednocześnie kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego w tzw. trybie kontroli następczej. Oznacza to, że ustawa weszła w życie i czeka na opinię.

Jednak kilka dni później prezydent wygłosił oświadczenie, w którym odniósł się do zarzutów opozycji i zaproponował daleko idące zmiany w ustawie o komisji. W złożonej już w Sejmie nowelizacji prezydenckiej znalazły się trzy podstawowe propozycje: w skład komisji nie będą mogli wchodzić posłowie i senatorowie; odwołanie od decyzji komisji (zamiast do sądów administracyjnych, które mogłyby oceniać decyzję tylko pod kątem legalności) będzie mogło być kierowane do sądów powszechnych; zostaną usunięte tzw. środki zaradcze, m.in. zakaz sprawowania funkcji publicznych, zakaz dostępu do informacji objętych tajemnicą państwową i zakaz posiadania broni.

Opozycja konsekwentnie stoi na stanowisku, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, zaś jej zasadniczym celem jest wyeliminowanie z życia publicznego politycznej konkurencji, a przede wszystkim przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Stąd niektórzy politycy opozycyjni nazywają ją "lex Tusk".

Polacy zabrali głos

"Czy według Pani/Pana Donald Tusk ma powody, żeby obawiać się prac komisji ds. zbadania wpływów rosyjskich w Polsce w latach 2007 – 2022?" – zapytali respondentów ankieterzy pracowni Social Changes w nowym sondażu zrealizowanym na zlecenie portalu wPolityce.pl. Wyniki badania poznaliśmy w piątek, 9 czerwca.

41 proc. respondentów uważa, że Tusk ma powody, by obawiać się prac komisji. Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 20 proc. uczestników badania, a "raczej tak" – 21 proc.

Przeciwnego zdania jest 32 proc. badanych, w tym 15 proc. "raczej" i 17 proc. "zdecydowanie".

27 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (wypełnienie ankiety w formie elektronicznej) w dniach 2-5 czerwca 2023 roku na próbie 1 049 respondentów.

