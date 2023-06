Nowy sondaż: PiS traci władzę, Konfederacja na podium

Czytaj też:

Morawiecki: To mogę obiecać, jeśli wyborcy nam ponownie zaufająDo wyborów parlamentarnych zostało około czterech miesięcy i Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje pierwsze miejsce w sondażach i przewagę nad pozostałymi ugrupowaniami. Z sondażu wynika, że na wejście do Sejmu może liczyć obecnie pięć partii.

PiS na pierwszym miejscu, Konfederacja na podium

W nowym badaniu United Surveys dla Wirtualnej Polski ankietowani wskazywali na kogo oddaliby głos, gdyby na liście komitetów wyborczych znajdowały się: Zjednoczona Prawica, KO, Koalicja Polska 2050 i PSL, Lewica, Konfederacja oraz AgroUnia.

Na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego chciałoby zagłosować 34,2 proc. badanych - to wzrost o ponad 2 pkt. proc. w porównaniu do badania pracowni dla WP z maja.

Druga w sondażu Koalicja Obywatelska uzyskałaby 29,7, czyli wzrost o 3 pkt. proc. Na trzecim miejscu znalazła się natomiast Konfederacja z poparciem 11,5 proc. (w maju było to 8 proc.)

Koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego z Polską 2050 Szymona Hołowni cieszy się poparciem na poziomie 10,2 proc. W porównaniu do majowych badań to spadek o ponad 4 pkt. proc.

Lewica otrzymała natomiast 9,7 proc. (taki sam wynik uzyskała w sondażu z zeszłego miesiąca).

Na AgroUnię chce głosować zaledwie 0,1 proc. badanych, a z kolei 4,6 proc. respondentów wskazało, że jeszcze nie wie, którą partię poprze.

Jaki byłby podział mandatów?

Po przeliczeniu mandatów okazuje się jednak, że PiS mimo iż wybory wygrywa, to nie może liczyć na większość w Semie. Formacja Kaczyńskiego wprowadziłaby do parlamentu 181 posłów.

Koalicja Obywatelska miałaby natomiast 154 posłów, Konfederacja może liczyć natomiast na 47 mandatów. Z kolei Lewica miałaby 37 posłów, a sojusz Szymona Hołowni i ludowców na 40.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 9-11 czerwca 2023 roku metodą łączoną CATI i CAWI (50/50 proc.) na reprezentatywnej grupie 1000 pełnoletnich Polaków.

Czytaj też:

Kto utworzy rząd po wyborach? Jest nowy sondaż