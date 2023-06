AfD wyprzedziła w sondażu partię Scholza. "Ludzie mają dość"

W badaniu instytut Forsa dla stacji telewizyjnych RTL i ntv uznawana za skrajnie prawicową Alternatywa dla Niemiec może już liczyć na 19 procent. Socjaldemokracja Olafa Scholza zanotowała z kolei 18 proc.

Prowadzi CDU

W badaniu na prowadzeniu pozostaje określana jako chadecka Unia CDU/CSU, którą zamierza poprzeć 29 procent pytanych. To o jeden punkt procentowy mniej niż w poprzednim sondażu.

Na kolejnym miejscu są Zieloni z wynikiem 14 proc. Z kolei poparcie dla drugiego koalicjanta SPD pozostaje na niezmiennym poziomie – FDP notuje 7 procent.

Gdyby powyższy sondaż znalazł odzwierciedlenie w rzeczywistych wyborach, obecna koalicja rządząca nie byłaby w stanie utworzyć większościowego rządu.

Liderka AfD: Ludzie mają dość

"Zobaczymy, dokąd nas to wszystko zaprowadzi", powiedziała we wtorek współprzewodnicząca AfD Alice Weidel, cytowana przez dw.com. Liderka prawicy zapytana o rosnącą popularność swojej partii studziła emocje. Podkreśliła swoje ostrożne podejście do sondaży. "To, co jest tutaj odzwierciedlone, to fakt, że ludzie mają dość tego, co robi z nimi i co wychodzi od koalicji rządzącej. I oczywiście także od poprzedniego rządu" – stwierdziła Weidel. W jej ocenie to, co jest obecnie w Niemczech realizowane, to "zielona polityka".

Alternatywa dla Niemiec dogoniła w sondażu SPD

Burza w Polsce po wpisie niemieckiej polityk. Szydło: Bardzo groźny scenariusz