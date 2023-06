Komisja ds. badania wpływów Rosji. Polacy zabrali głos

W piątek Sejm przyjął prezydencki projekt zmian do ustawy o komisji weryfikacyjnej, nazywanej przez część opozycji "lex Tusk". "Za" głosowało 235 posłów, w tym wszyscy członkowie klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, dwóch deputowanych Kukiz'15 (Jarosław Sachajko i Stanisław Żuk), trzech parlamentarzystów koła Polskie Sprawy (Zbigniew Girzyński, Andrzej Sośnierz i Agnieszka Ścigaj) oraz dwóch posłów niezrzeszonych (Łukasz Mejza i Zbigniew Ajchler).

Przeciwko zagłosowało pięciu deputowanych (Marek Dyduch, Arkadiusz Iwaniak i Anna Maria Żukowska z Lewicy, Stanisław Tyszka z Konfederacji oraz poseł niezrzeszony Paweł Szramka). Natomiast parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego – Koalicji Polskiej oraz Polski 2050 nie wzięli udziału w głosowaniu.

Co zakłada prezydencka nowelizacja?

W przyjętej przez Sejm nowelizacji prezydenckiej znalazły się trzy podstawowe propozycje: w skład komisji nie będą mogli wchodzić posłowie i senatorowie; odwołanie od decyzji komisji (zamiast do sądów administracyjnych, które mogłyby oceniać decyzję tylko pod kątem legalności) będzie mogło być kierowane do sądów powszechnych; zostaną usunięte tzw. środki zaradcze, m.in. zakaz sprawowania funkcji publicznych, zakaz dostępu do informacji objętych tajemnicą państwową i zakaz posiadania broni.

Komisja ma się składać z dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Sejm (przewodniczącego wskaże premier). Przedstawiciele klubów opozycyjnych już zapowiedzieli, że nie zgłoszą do niej swoich przedstawicieli.

Polacy zabrali głos ws. komisji

W sondażu pracowni SW Research dla portalu rp.pl ankieterzy zapytali: "Czy Pani/Pana zdaniem potrzebna jest specjalna komisja ds. badania wpływów rosyjskich w polskiej polityce?".

Odpowiedzi "tak" udzieliło 27,2 proc. respondentów. 27,4 proc. badanych wskazało opcję: "tak, ale komisja nie powinna powstawać przed wyborami". 33,2 proc. ankietowanych uważa, że komisja nie jest potrzebna. Natomiast 12,2 proc. uczestników badania nie ma zdania w tej sprawie.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 13-14 czerwca 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej, tak aby odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

