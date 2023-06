Relokacja migrantów. Polaków zapytano o propozycję UE i referendum

Sejm przyjął w zeszłym tygodniu uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów i zobowiązał rząd do stanowczego sprzeciwu wobec takich praktyk Unii Europejskiej.

– Nie zgodzimy się na to, nie zgadza się na to także naród polski; ta kwestia musi być przedmiotem referendum, i my to referendum zorganizujemy – zapowiedział w trakcie sejmowego wystąpienia prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się do kwestii relokacji migrantów w UE.

– My, Polacy wiemy, co to jest współczucie i solidarność, nikt nas tego nie będzie uczył, a w szczególności Niemcy, które są odpowiedzialne za takie zbrodnie, to jakaś paranoja – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas debaty w Sejmie o unijnym mechanizmie relokacji migrantów.

Sondaż: Polacy nie popierają propozycji UE ws. migrantów. Chcą referendum

Niespełna 67 proc. ankietowanych biorących udział w najnowszym sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" nie popiera unijnego mechanizmu relokacji migrantów. Odpowiedź "zdecydowanie nie" wybrało 50,7 proc. pytanych, natomiast "raczej nie" 16,2 proc.

Na pytanie: "Czy powinno się odbyć referendum w sprawie proponowanego przez Komisję Europejską mechanizmu relokacji migrantów do UE, czyli wysyłania ich do krajów UE, które nie były dla nich docelowe?", twierdząco odpowiedziało nieco ponad 50 proc. respondentów, z czego "zdecydowanie tak" 23,8 proc., natomiast "raczej tak" 26,3 proc.

Na pytanie o to, czy ewentualne referendum w sprawie relokacji migrantów powinno odbyć się razem z wyborami do parlamentu, ponad połowa ankietowanych stwierdziła, że nie (13,9 proc. - "raczej nie", a 35,9 proc. - "zdecydowanie nie").

Sondaż został przeprowadzony w dniach 16-18 czerwca na grupie 1000 osób.

