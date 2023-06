Sondaż: Czy Jarosław Kaczyński powinien wrócić do rządu?

Temat powrotu Kaczyńskiego do rządu pojawił się kilkanaście dni temu i prawdopodobnie ma związek ze zbliżającym się wyborami parlamentarnymi, a także sporami wewnątrz koalicji.

– Pytanie brzmi, czy dziś temperatura sporu jest naprawdę na tyle duża, że Jarosław Kaczyński musi wejść do rządu. Być może właśnie po tej decyzji prezesa PiS będziemy wiedzieć dokładniej, w jakiej kondycji jest obóz władzy – powiedział w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl Bartosz Brzyski, politolog z Klubu Jagiellońskiego.

Sondaż na temat powrotu Kaczyńskiego do rządu. Co na to Polacy?