Kogo popierają Polacy? Fatalne wieści dla Lewicy, PSL i Hołowni

Z sondażu CBOS wynika, że na Zjednoczoną prawicę (PiS, Suwerenną Polskę oraz Partię Republikańską) chce głosować 33 proc. wyborców. Tyle samo było w badaniu pracowni z maja.

Na drugim miejscu tradycyjnie już uplasowała się Koalicja Obywatelska, którą popiera 27 proc. respondentów. Partia Donalda Tuska notuje największy wzrost poparcia w zestawieniu. Na KO chce głosować o 4 pkt. proc. więcej niż w maju.

Trzecie miejsce ponownie zajęła Konfederacja. Na sojusz Nowej Nadziei i narodowców planuje zagłosować 8 proc.uczestników sondażu. Taki sam wynik formacja uzyskała w poprzednim sondażu CBOS.

Złe wieści dla Lewicy oraz Trzeciej Drogi

Poparcie tracą jednak zarówno Lewica jak i Trzecia Droga (koalicja PSL oraz Polski 2050) – obie formacje straciły po 1 pkt. proc. w porównaniu do maja. Obie partie mogą liczyć zaledwie na 5 proc. poparcia.

Jest to bardzo niepokojący sygnał dla obu ugrupowań, gdyż jeżeli politycy zdecydują się pójść do wyborów w formacie koalicji, to próg wyborczy wynosiłby dla obu formacji 8 proc. Oznaczałoby to, że do Sejmu weszły by tylko trzy formacje – PiS, Koalicja Obywatelska oraz Konfederacja.

Nawet jednak przy starcie w ramach partii politycznej zarówno Lewica jak i Trzecia Droga balansują tuż nad progiem.

Zarówno Agrounia jak i Wolnościowcy zdobyli po 1 pkt. poparcia i nie mogą liczyć na wejście do Sejmu. Co ciekawe aż 17 proc. respondentów nie wie jeszcze, na kogo zagłosuje, a z kolei 3 proc. respondentów odmówiło udzielenia odpowiedzi.

Wysoka frekwencja

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, udział w nich wzięłoby aż 78 proc. uprawnionych do głosowania.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 5 do 18 czerwca 2023 roku na próbie liczącej 1054 osoby.



