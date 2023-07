Polacy chcą być w UE? Przewaga zwolenników wśród wyborców największych partii

"Czy popiera Pani/Pan członkostwo w Unii Europejskiej?" – takie pytanie postawiono respondentom w badaniu przeprowadzonym przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl.

Twierdząco odpowiedziało 74 proc. badanych, z czego 47 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak". Przeciw obecności Polski w UE jest 14 proc. respondentów.

Sprawdzono też, jak na naszą obecność w UE, zapatrują się wyborcy poszczególnych partii politycznych. "Członkostwo w Unii popiera 72 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy, 62 proc. wyborców Konfederacji, 99 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej oraz 98 proc. wyborców Polski 2050" – czytamy.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od od 7 do 10 lipca 2023 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1076 osób.

Komisja Europejska pozwała Polskę do TSUE

W piątek podano informację, że Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE). Zdaniem Komisji polskie prawo narusza TFUE i dyrektywę o handlu elektronicznym.

W polskim systemie prawnym apteki mogą przekazywać do wiadomości publicznej tylko ograniczone informacje w zakresie ich lokalizacji i godzin otwarcia. Oznacza to, że nie mogą korzystać z internetu ani innych elektronicznych i nieelektronicznych środków na potrzeby komunikacji handlowej. Komisja Europejska twierdzi, że przepisy te są niezgodne z dyrektywą o handlu elektronicznym oraz z art. 49 i art. 56 Traktatu o Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) z uwagi na to, że zakaz nie jest uzasadniony, a także nie jest proporcjonalny w odniesieniu do interesu zdrowia publicznego.



