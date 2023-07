Jaki wariant najbardziej opłaca się PiS, jaki PO? Ten sondaż wiele wyjaśnia

Mimo że do wyborów pozostały zaledwie trzy miesiące, nadal nie ma pewności, w jakiej konfiguracji wystąpi opozycja. Mimo że od miesięcy toczą się dyskusje o wspólnej liście opozycji, to coraz więcej wskazuje, że do takiego zjednoczenia nie dojdzie. Nawet pakt senacki, który wydawał się być już związany między partiami antypisu, w ostatnich dniach zaczął być podważany, a Robert Biedroń wręcz ogłosił, że rokowania zostały zerwane.

Instytut Pollster na zlecenie "Super Expressu" zbadał cztery różne warianty startu opozycji. Dwa warianty dają władzę PiS, z kolei dwa pozostałe – zjednoczonej opozycji.

Wariant 1: KO osobno, Trzecia Droga osobno

W pierwszym wariancie do wyboru były następujące komitety: Zjednoczona Prawica, Koalicja Obywatelska, Konfederacja, Trzecia Droga, Lewica, Agrounia, Bezpartyjni Samorządowcy, Tak! dla Polski.

PiS w tym wariancie zdobyłby 33,4 proc., podczas gdy druga KO – 29,77 proc. Na podium znalazłaby się jeszcze Konfederacja z poparciem na poziomie 11,46 proc. Tuż za nią est Trzecia Droga z wynikiem 10,54 proc., a dalej Lewica, na którą wskazało 8,91 proc. Progu wyborczego nie przekraczają AgroUnia (1,52 proc.), Bezpartyjni Samorządowcy (1,1 proc), oraz ruch Tak! dla Polski 1,03 proc. Opcję "inna partia" wskazało 2,27 proc.

Wariant 2: PiS z Kukizem, KO z Tak! dla Polski

W drugim wariancie do wyboru były następujące komitety: Zjednoczona Prawica + Kukiz'15, Koalicja Obywatelska + Tak! dla Polski, Konfederacja, Trzecia Droga, Lewica, Agrounia, Bezpartyjni Samorządowcy.

PiS w tym wariancie zdobyłby 33,07 proc., podczas gdy druga KO – 30,52 proc. Na podium znalazłaby się jeszcze Konfederacja z poparciem na poziomie 11,16 proc. Tuż za nią jest Trzecia Droga z wynikiem 11,01 proc., a dalej Lewica, na którą wskazało 8,6 proc. Progu wyborczego nie przekraczają AgroUnia (1,68 proc.), Bezpartyjni Samorządowcy (1,62 proc). Opcję "inna partia" wskazało 1,34 proc.

Wariant 3: Zjednoczona Opozycja, ale bez Lewicy

W trzecim wariancie do wyboru były następujące komitety: Zjednoczona Prawica + Kukiz'15, Koalicja Obywatelska + Tak! dla Polski + PSL + Polska 2050, Konfederacja, Lewica, Agrounia, Bezpartyjni Samorządowcy.

W tym wariancie zjednoczona opozycja wygrywa wybory z wynikie 38,11 proc., drugi jest PiS, który zdobyłby 33,89 proc.. Na podium znalazłaby się jeszcze Konfederacja z poparciem na poziomie 12,25 proc. Tuż za nią jest Lewica z wynikiem 9,79 proc. Progu wyborczego nie przekraczają Bezpartyjni Samorządowcy (3,06 proc), ani AgroUnia (1,73 proc.) Opcję "inna partia" wskazało 1,17 proc.

Wariant 4: Bezpartyjni Samorządowcy wspierają opozycję

W ostatnim wariancie do wyboru były następujące komitety: Zjednoczona Prawica + Kukiz'15, Koalicja Obywatelska + Tak! dla Polski + PSL + Polska 2050 + Bezpartyjni Samorządowcy, Konfederacja, Lewica, Agrounia.

W tym wariancie zjednoczona opozycja wygrywa wybory z wynikiem 38,95 proc., drugi jest PiS, który zdobyłby 34,49 proc. Na podium znalazłaby się jeszcze Konfederacja z poparciem na poziomie 13,66 proc. Tuż za nią jest Lewica z wynikiem 9,45 proc. Progu wyborczego nie przekracza AgroUnia (2,29 proc.) Opcję "inna partia" wskazało 1,16 proc.

Czytaj też:

Który polityk radzi sobie najlepiej w kampanii? Nowy sondażCzytaj też:

Debata Kaczyński – Tusk? Jednoznaczna odpowiedź Polaków