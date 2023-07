Sondaż: Z kim Konfederacja powinna wejść w koalicję po wyborach?

Na pytanie: "Z kim Konfederacja powinna wejść do koalicji rządowej po wyborach" 17,5 proc. ankietowanych odpowiedziało, że powinna to być koalicja z PiS oraz mniejszymi partiami Zjednoczonej Prawicy. Z kolei 16,3 proc. respondentów wskazało, że powinna to być koalicja z obecnymi partiami opozycyjnymi.

Jednak największa grupa pytanych (45,9 proc.) oceniła, że Konfederacja nie powinna się wiązać jakąkolwiek koalicją. Co piąty badany (20,3 proc.) nie miał w tej sprawie zdania.

Sondaż został przeprowadzony przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line w dniach 25-26 lipca 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

Konfederacja rośnie w sondażach

"Rzeczpospolita", która opublikowała wyniki badania na swojej stronie internetowej, zwraca uwagę, że w ostatnich tygodniach Konfederacja umocniła się w sondażach, a poparcie dla niej w niektórych pomiarach przekracza już 15 proc.

"Liczne symulacje podziału mandatów po wyborach wskazują, że bez jej wsparcia większości w Sejmie nie miałaby ani Zjednoczona Prawica, ani Koalicja Obywatelska razem z Trzecią Drogą i Lewicą" – podkreśla dziennik.

Bosak: Po wyborach zawsze są dwie drogi

Według "Rz" przedstawiciele Konfederacji zapewniają, że takich koalicji nie chcą, choć według nieoficjalnych informacji TVN24 w prywatnych rozmowach politycy Konfederacji przyznają, że przedstawiciele PiS kontaktują się z nimi i namawiają na spotkanie.

– Nie ma i nie będzie żadnych rozmów na temat współrządzenia z PiS-em, na temat koalicji z PiS-em. My chcemy PiS odsunąć od władzy – powiedział Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji. Jak dodał, "po wyborach zawsze są dwie drogi: współrządzenie albo opozycja i my się żadnej z tych dróg nie boimy".

