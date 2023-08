Sondaż: Ilu Amerykanów popiera wysłanie wojsk USA na Ukrainę?

Według sondażu Redfield & Wilton Strategies zleconego przez "Newsweek" 31 proc. amerykańskich wyborców popiera lub zdecydowanie popiera wysłanie jednostek wojskowych USA na Ukrainę. Nieco więcej, bo 34 proc., jest przeciw.

Około jedna czwarta respondentów ani nie popiera takiego pomysłu, ani się temu nie sprzeciwia. Nieco mniej niż 10 proc. nie ma zdania na ten temat.

Biden: USA nie wyślą wojsk na Ukrainę

Stany Zjednoczone są największym dostawcą broni na Ukrainę (jej wartość przekroczyła 43 mld dolarów), ale prezydent Joe Biden i członkowie jego administracji wielokrotnie powtarzali, że nie zamierzają bezpośrednio uczestniczyć w konflikcie i wysyłać wojsk amerykańskich na front.

Zanim doszło do rosyjskiej inwazji, przed którą Waszyngton ostrzegał na kilka miesięcy wcześniej, wszyscy amerykańscy specjaliści wojskowi przebywający na Ukrainie zostali wycofani. Jesienią 2022 r., kiedy pracownicy ambasady wrócili do Kijowa, przybył z nimi oddział piechoty morskiej do tradycyjnej ochrony dyplomatów.

Niektórzy amerykańscy wojskowi, którzy nie pełnią czynnej służby, pomagają Ukraińcom na własną rękę, czy to jako instruktorzy, czy walcząc na polu bitwy.

Ilu Amerykanów chce Ukrainy w NATO?

Według lipcowego sondażu przeprowadzonego wśród 1500 osób, respondenci w wieku 27-42 lata (tzw. milenialsi) wyrazili największe poparcie dla wysłania wojsk amerykańskich na Ukrainę. Największe łączne poparcie (47 proc.) dla uczestnictwa w wojnie wyrazili Amerykanie w wieku 11-26 lat.

Ponadto ogólnie 47 proc. ankietowanych poparło lub zdecydowanie poparło wejście Ukrainy do NATO. Spośród nich nieco ponad jedna czwarta uważa, że należy ją przyjąć do Sojuszu od razu, natomiast 37 proc., że po zakończeniu wojny.

Podczas lipcowego szczytu w Wilnie Ukraina nie otrzymała zaproszenia do NATO. W celu zwiększenia rangi relacji politycznych z Ukrainą podjęto decyzję, aby przekształcić dotychczasową Komisję NATO-Ukraina w Radę NATO-Ukraina, której ona i wszyscy sojusznicy staną się równorzędnymi członkami.

