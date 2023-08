Sondaż: Ilu Polaków regularnie odkłada pieniądze?

– Najbardziej regularnie oszczędzają osoby w wieku 25-35 lat. Aż 68 proc. z nich robi to każdego miesiąca. To pokazuje, że nawet na początku swojej kariery zawodowej chcemy budować swoją poduszkę finansową. Jednocześnie to właśnie młodzi dorośli często mają naprawdę duże plany finansowe, jak chociażby kupno pierwszego mieszkania. Nie dziwi więc, że starają się zebrać pewną sumę i chętnie oszczędzają – powiedziała rzeczniczka prasowa Provident Polska Karolina Łuczak.

Dodała, że jeśli spojrzymy na oszczędzanie przez pryzmat płci, to panowie okazują się bardziej systematyczni niż kobiety. Odsetek regularnie oszczędzających mężczyzn jest o 6,5 pkt proc. wyższy.

Co trzeci Polak oszczędza regularnie

Niemal 54 proc. badanych deklaruje, że każdego miesiąca odkłada na później trochę pieniędzy. Około co trzeci Polak oszczędza regularnie, ale nie ma ustalonej konkretnej kwoty, którą odkłada do przysłowiowej skarpety, natomiast 17,5 proc. przeznacza na ten cel taką samą kwotę każdego miesiąca.

Co trzeci Polak deklaruje, że na koniec każdego miesiąca, po odliczeniu poniesionych wydatków, wciąż ma rozsądną lub dużą sumę pieniędzy na koncie. Takiej odpowiedzi najczęściej udzielają mężczyźni i osoby regularnie oszczędzające, a rzadziej osoby w wieku 55-75 lat.

Największy odsetek, ponad 4 proc. badanych, po poniesieniu miesięcznych kosztów, dysponuje niewielką sumą. Jednocześnie, 15 proc. respondentów twierdzi, że nie zostają im żadne środki na koniec miesiąca.

Poduszka finansowa. Do kiedy wystarczy?

Prawie połowa Polaków szacuje, że w przypadku utraty głównego źródła dochodu, zgromadzone fundusze wystarczyłyby im na co najmniej sześć miesięcy. Odsetek ten wzrasta w przypadku osób, którym na koniec miesiąca na koncie pozostaje pewna niewykorzystana kwota oraz wśród osób systematycznie oszczędzających.

Osoby z grupy wiekowej 55-75 lat zdecydowanie najczęściej zgłaszają, że ich oszczędności wystarczyłyby na ponad rok. Z drugiej strony, wyniki pokazują, że aż jedna na dziesięć osób nie posiada żadnej rezerwy finansowej.

Badanie przeprowadzono przez Kantar Polska metodą CAWI na próbie 500 Polaków w maju 2023 r. na zlecenie International Personal Finance (IPF), właściciela Provident Polska.

