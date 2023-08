PO odrabia straty do PiS. Na kogo zagłosują Polacy?

W zeszłym tygodniu prezydent Andrzej Duda poinformował, że wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 15 października. To oznacza, że do wyboru nowego Sejmu zostały zaledwie dwa miesiące. Na kogo zagłosują Polacy?

W dniach 11-14 sierpnia 2023 roku firma Research Partner przeprowadziła na panelu Ariadna kolejne sondaż dotyczący preferencji partyjnych Polaków.W nowym badaniu Research Partner ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego utrzymuje pierwsze miejsce, ale gdyby wybory odbyły się w najbliższych dniach, to Prawo i Sprawiedliwość miałoby problem z utrzymaniem większości w Sejmie. Do Sejmu weszłoby pięć formacji: PiS, KO, Konfederacja, Trzecia Droga oraz Lewica.

PiS prowadzi, Konfederacja na podium

Wśród ankietowanych na PiS chciałoby zagłosować 33,8 proc. badanych (spadek z 34,7 proc.), a druga Koalicja Obywatelska może liczyć na 27,5 proc. głosów (27,9 proc w poprzednim sondażu). Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z wynikiem 10,9 proc. (tyle samo w poprzednim badaniu)

Do Sejmu weszłyby też "Trzecia Droga", czyli komitet wyborczy Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego, z 10,6 proc. głosów (poprzednio 9,3 proc.) oraz Lewica, która notuje spory spadek i może liczyć obecnie na 7,7 proc. (poprzednio 8,8 proc.).Taki wynik oznacza, że jeżeli Lewica wystartuje jako koalicja, to nie przekroczy progu wyborczego.

Warto zwrócić uwagę, że aż 7 proc. uczestników sondażu natomiast nadal nie wie, na kogo ostatecznie zagłosuje.

Szacowana frekwencja wyborcza wynosi 64,1 proc (z czego 50,1 proc badanych na pytanie o uczestnictwo w wyborach odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 14,0 proc. "raczej tak").

Kogo wybiorą Polacy? Nowy sondaż DoRzeczy.pl

Z kolei jak wynika z sondażu pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl Zjednoczona Prawica (w tym Prawo i Sprawiedliwość, Suwerenna Polska i Republikanie) wraz z Kukiz’15 może liczyć na poparcie na poziomie 34,3 proc. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (w tym Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni i Inicjatywa Polska) z wynikiem 28,6 proc. Podium zamyka Konfederacja Wolność i Niepodległość (w tym Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy i Konfederacja Korony Polskiej), na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 14,9 proc. respondentów. Do Sejmu dostałaby się jeszcze Lewica oraz Trzecia Droga.

Pełne wyniki sondażu wraz z przewidywanym podziałem mandatów można znaleźć

