Nowy sondaż. Zmiana za plecami pierwszej trójki

Z najnowszego badania Social Changes dla portalu wpolityce.pl wynika, że gdyby wybory odbyły się w niedzielę wygrałby PiS z wynikiem 39 proc.

Nowy sondaż

W stosunku do poprzedniego sondażu partia kierowana przez Jarosława Kaczyńskiego zanotowała spadek poparcia o 1 pkt. proc. podobnie jak Koalicja Obywatelska, która również straciła jedno oczko. Różnica między tymi formacjami wynosi aż 9 pkt. proc. Podium niezmiennie zamyka Konfederacja.

Tradycyjnie w jednym wariancie sondażu Social Changes PSL i Polska 2050 zostały podane jako dwie oddzielne opcje, w drugim wariancie jako wspólny komitet. Tym razem, w przeciwieństwie do poprzedniego badania, w obu przypadkach wynik jest wystarczający do przekroczenia progu wyborczego.

Przypomnijmy, że pewne jest już, że Trzecia Droga wystartuje w wyborach.

PiS prowadzi przed KO i Konfederacją

Wyniki najnowszego sondażu pracowni Social Changes dla wPolityce.pl (bez niezdecydowanych) prezentują się następująco:

Zjednoczona Prawica (PiS, Suwerenna Polska) – 39 proc. (spadek o 1 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego sondażu) Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) – 30 proc. (minus 1 pkt. proc.) Konfederacja (Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy, Korona) – 13 proc. (2 pkt. proc. w górę) Lewica (Nowa Lewica, Razem) – 7 proc. (bez zmian) Polska 2050 Szymona Hołowni – 5 proc. (1 oczko w górę) PSL – 5 proc. (wzrost o 2 pkt. proc.)

Pod progiem znalazły się Kukiz’15 (1 proc. poparcia) i Porozumienie Jarosława Gowina (1 proc.).

Trzecia Droga wyprzedza Lewicę

W wariancie z komitetem Trzecia Droga (PSL + Polska 2050) układ sił w parlamencie jest bardzo podobny. PiS wygrywa z wynikiem 38 proc, Koalicja Obywatelska jest druga – 31 proc. Trzecie miejsce należy do Konfederacji, która notuje 12 proc.

Koalicja partii kierowanych przez Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni wyprzedza Lewicę. Ugrupowanie kierowane przez Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia może się cieszyć wynikiem na poziomie 8 proc., podczas gdy Trzecia Droga aż 10 proc., czyli wzrost aż o 4 pkt. proc.

Aby przekroczyć próg wyborczy, Hołowni i Kosiniakowi-Kamysz wystarczy 8 proc.

Frekwencja

Deklarowana frekwencja wyniosłaby 67 proc.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 1 do 4 września 2023 roku na panelu internetowym na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1049 osób.

Czytaj też:

Prof. Dudek wskazuje, wynik której partii opozycyjnej jest najważniejszy dla PiSCzytaj też:

Ekspert tłumaczy, dlaczego słabnięcie Konfederacji byłoby niekorzystne dla PiS