Takich notowań PiS nie miało od lat, cztery partie w Sejmie

Na Prawo i Sprawiedliwość zamierza głosować 36 procent ankietowanych. To o 1 punkt procentowy mniej w porównaniu z poprzednim badaniem CBOS. Mimo niewielkiej straty PiS dalej utrzymuje olbrzymią przewagę nad drugą w zestawieniu KO.

Na Koalicję Obywatelską swój głos chce oddać 18procent pytanych, co oznacza spadek o 3 punktów procentowych.

Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 7 procent (wzrost o 1 punkt procentowy od lipca).

Trzecia Droga nie wchodzi do Sejmu

Lewica tymczasem balansuje na progu wyborczym. Ugrupowanie Roberta Biedronia i Włodzimierza Czarzastego może liczyć na 5 proc. głosów, co jeszcze pozwala jej wejść do Sejmu.

Tragiczne notowania ma jednak Trzecia Droga, którą popiera zaledwie 4 proc. badanych. Przypomnijmy, że aby wejść do Sejmu, sojusz Polski 2050 i PSL potrzebuje co najmniej 8 proc., gdyż startuje jako koalicja.

Na komitet Bezpartyjni Samorządowcy zamierza głosować 2 proc. badanych, natomiast na komitet Polska Jest Jedna – 1 proc.

Zastanawiać może też liczba niezdecydowanych. Zdaniem CBOS to aż 23 proc. wyborców. Z kolei 5 proc. ankietowanych odmówiło odpowiedzi.

CBOS zwraca też uwagę, że odsetki w badaniu nie sumują się do 100 "ze względu na zaokrąglenia do pełnych jednostek".Badanie zrealizowano od 4 do 14 września br. na próbie liczącej 1073 osoby (w tym:: 62,7 proc. metodą CAPI, 23,4 proc. - CATI i 13,9 proc. - CAWI).

Wybory i referendum tego samego dnia

Prezydent Andrzej Duda zdecydował, że wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą w nich 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. Wszystkie siły polityczne przekonują, że będą to najważniejsze wybory od 1989 r., które zdecydują o losach Polski na najbliższe lata.

Razem z wyborami odbędzie się referendum, w którym Polacy odpowiedzą na cztery pytania, dotyczące wyprzedaży majątku narodowego, wieku emerytalnego, mechanizmu relokacji migrantów oraz zapory na granicy polsko-białoruskiej. PiS zachęca, by na każde z tych pytań odpowiedzieć negatywnie. Z kolei opozycja namawia do bojkotu głosowania.

Zgodnie z przepisami, aby referendum było wiążące, frekwencja musi przekroczyć 50 proc.

