Nowy sondaż obala mit. Kobiety wolą PiS niż KO

15 października pójdziemy do urn i wybierzemy 460 posłów oraz 100 senatorów. Obecnie sondaże nie dają żadnej z partii szans na samodzielne rządy, choć na czele pozostaje Prawo i Sprawiedliwość/Zjednoczona Prawica.

Tak też wynika z sondażu pracowni Pollster przeprowadzonego dla "Super Expressu". Chęć oddania głosu na Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 38,31 proc. respondentek, na KO 32,09 proc., a na Lewicę 11,6 proc. Do Sejmu dostałaby się jeszcze Trzecia Droga, którą wskazało 8,43 proc. pań. Pod progiem znalazła się Konfederacja (4,12 proc.), Polska jest Jedna (2,47 proc.) oraz Bezpartyjni Samorządowcy (0,79 proc.).

Z kolei wyniki bez podziału na kobiety i mężczyzny wyglądają następująco: liderem jest Zjednoczona Prawica (36,76 proc.), którą goni KO (30,44 proc.), kolejna jest Trzecia Droga (9,81 proc.). Zgodnie ze wskazaniami Polaków, poza podium znajdą się: Lewica i Konfederacja, ale ich kandydaci również mają szanse wejść do Sejmu – opisuje "SE".

Badanie wykonano w dniach 21-22 września na grupie 1015 dorosłych Polaków.

Chwedoruk: Zjawisko znane od dawna

– To zjawisko jest znane od dawna, zarówno wśród wyborców PiS i PO, a od niedawna też Lewicy, której nowi, młodzi wyborcy to właśnie kobiety zainteresowane swoimi prawami np. do przerywania ciąży – tłumaczy politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Rafał Chwedoruk. Inaczej jest w przypadku Trzeciej Drogi, która ma więcej wyborców wśród mężczyzn. Wśród wyborców Konfederacji mężczyźni z kolei dominują znacząco nad paniami i stanowią aż 76 procent całości elektoratu. – W tym pierwszym ugrupowaniu mamy do czynienia z wyborcami PSL, a Konfederacja ma patriarchalne podejście do wszystkiego, czyli zniechęca kobiety – przekonuje Chwedoruk.

