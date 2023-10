PiS traci na ostatniej prostej. Znamy wyniki najnowszego sondażu

"Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to na którą partię oddałbyś głos" – zapytali respondentów ankieterzy Instytutu Badań Pollster w najnowszym sondażu na zlecenie "Super Expressu". Z badań wynika, że wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość z ok 4 pkt. proc. przewagi nad drugą Koalicją Obywatelską. Łącznie do Sejmu weszłoby pięć ugrupowań.

Najnowszy sondaż. Opozycja goni PiS

Wybory wygrałaby Zjednoczona Prawica (PiS, Suwerenna Polska, Partia Republikańska) z wynikiem na poziomie 34,34 proc. (spadek poparcia o 2,42 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim sondażem tej pracowni). Jest to zarazem największy spadek poparcia wśród wszystkich partii.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Zieloni), która może liczyć na 30,00 proc. poparcia (spadek o 0,44 pkt. proc.).

Ostatnia na podium jest natomiast Trzecia Droga, która może liczyć na 11,76 proc. poparcia (to o 1,95 proc. więcej niż w ostatnim badaniu). Niewiele mniejszym poparciem cieszy się Konfederacja, która notuje wzrost poparcia (tym razem aż o 1,86 pkt. proc.) i może liczyć na 10,51 proc.

Próg wyborczy przekracza jeszcze Lewica (sojusz SLD, Wiosny i Razem), który notuje wzrost poparcie o 1,49 pkt. proc., co daje łącznie 8,23 proc. Na Bezpartyjnych Samorządowców chce głosować 1,57 proc. badanych, a an komitet Polska Jest Jedna 0,89 proc.

Przewidywana frekwencja w niedzielnych wyborach wyniesie 68 proc. Udział w referendum deklaruje 39 proc. respondentów.

Jesienne wybory

Prezydent Andrzej Duda zdecydował, że wybory parlamentarne odbędą się 15 października 2023 r. Polacy wybiorą w nich 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. Wszystkie ugrupowania polityczne przekonują, że będą to najważniejsze wybory od 1989 r.

"Wybory do Sejmu i Senatu zarządza Prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu" – stanowi Konstytucja RP w art. 98, par. 2.

Czytaj też:

Tusk i Kaczyński powinni przejść na polityczną emeryturę? Polacy zabrali głosCzytaj też:

PiS uderza w PO w nowym spocie. "Różnica jest prosta"