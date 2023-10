Zmiana na podium w najnowszym sondażu. Trzecia Droga poza Sejmem

Według badania przeprowadzonego na zlecenie Telewizji Polsat, PiS może liczyć na 34,6 proc. poparcia. To wzrost o 2 pkt proc. w porównaniu z sondażem tej samej pracowni przeprowadzonym we wrześniu – wtedy partia Jarosława Kaczyńskiego odnotowała 32,6 proc.

Druga jest Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 27,9 proc. respondentów – o 1,5 pkt proc. więcej niż przed miesiącem.

Podium zamyka Lewica, która zanotowała wzrost poparcia z 9,9 proc. do 11,4 proc.

Trzecia Droga nie wchodzi do Sejmu

Spory spadek notowań widać u Trzeciej Drogi. Sojusz Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego może liczyć obecnie na 7,6 proc. głosów (we wrześniu było to 10,6 proc.). Gdyby w najbliższą niedzielę koalicja pod przewodnictwem Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza zdobyła poniżej 8 proc., znalazłaby się pod progiem i nie weszłaby do Sejmu.

Konfederacja, na którą chce głosować 7,7 proc. badanych, również odnotowała spadek – miesiąc wcześniej chciało na nią głosować 9,5 proc. respondentów.

Zestawienie zamykają Bezpartyjni Samorządowcy z lekkim wzrostem notowań – z 1,5 proc. we wrześniu na 1,8 proc. obecnie.

Ilu niezdecydowanych i jaka frekwencja?

Sondaż wykazał również, że spada odsetek niezdecydowanych – obecnie to 8,1 proc., podczas gdy przed miesiącem było to 9,2 proc.

Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby ponad 65 proc. 56,8 proc. respondentów zdecydowanie zamierza wziąć udział w głosowaniu, natomiast 8,5 proc. – "raczej tak". Do urn zdecydowanie nie chce iść 22,2 proc., natomiast 10,6 proc. – "raczej nie". Odsetek tych, którzy nie wiedzą, czy w najbliższą niedzielę pójdą na wybory, wynosi 1,8 proc.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 5-7 października metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAIT) na grupie 1000 osób.

