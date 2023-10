Nieuczciwa kampania wyborcza? Polacy zabrali głos

Koniec kampanii wyborczej zbliża się wielkimi krokami. Politycy mają jeszcze trzy dni, aby przekonać wyborców do swojej wizji Polski. W piątek o północy rozpoczyna się cisza wyborcza, a więc zakaz agitacji. Potrwa ona do chwili zamknięcia lokali wyborczych, kiedy to poznamy tzw. exit polls.

Uczciwość kampanii. Tak czy nie?

Uczestników sondażu IBRiS dla RMF FM i "Rzeczpospolitej" poproszono o odniesienie się do stwierdzenia: "Tocząca się kampania wyborcza jest uczciwa dla wszystkich jej uczestników".

Zdecydowanie zgodziło się z nim 8,5 proc. badanych, a odpowiedź "raczej się zgadzam" wybrało 16,5 proc. Kończącą się kampanię wyborczą za nieuczciwą uważa w sumie 56,2 proc. respondentów (38 proc. wskazań dla odpowiedzi "zdecydowanie się nie zgadzam" i 18,2 proc. dla "raczej się nie zgadzam"). 18,8 proc. badanych nie było w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi w tej sprawie.

Sprawdzono, jak uczciwość kampanii oceniają sympatycy Zjednoczonej Prawicy i KO. "Negatywnie uczciwość kampanii ocenia aż 82 proc. sympatyków opozycji i 24 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy. Taką opinię ma też 55 proc. osób niezdecydowanych" – czytamy.

Podział na płcie i grupy wiekowe

Bardziej krytyczne w ocenie kampanii są kobiety – 64 proc. z nich uważa ją za nieuczciwą. Tego samego zdania jest co drugi badany mężczyzna.

"Najbardziej krytyczne okazały się osoby, które mają 50-59 lat – ponad trzy czwarte z nich (76 proc.) uważa, że kampania nie toczy się na równych dla wszystkich zasadach. Najmniej zastrzeżeń co do uczciwości wyborczej walki o głosy Polaków mają osoby w wieku 30-39 lat (37 proc. odpowiedzi negatywnych). Bardziej stanowczy w swoich ocenach są najmłodsi respondenci (18-29 lat) – ponad połowa z nich (56 proc.) wybrała odpowiedzi negatywne" – opisuje RMF FM.

