PiS wykorzystywało wojsko w kampanii? Polacy zabrali głos

"Czy pana(i) zdaniem Wojsko Polskie powinno być apolityczne?" – zapytano badanych w nowym sondażu Kantar dla "Faktów" TVN.

"Tak" odpowiedziało aż 77 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było 18 proc. uczestników badania. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazało 5 proc. pytanych.

Sondaż: PiS wykorzystywało wojsko w kampanii?

Drugie pytanie w sondażu brzmiało: "Czy według pana(i) Prawo i Sprawiedliwość wykorzystywało wojsko w swojej kampanii wyborczej?".

56 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi twierdzącej. Przeciwnego zdania było 35 proc. badanych. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazało 9 proc. ankietowanych.

Sondaż telefoniczny zrealizowano w dniach 10-12 października na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1702 pełnoletnich osób.

Zmiany w armii

Dymisja szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Rajmunda Andrzejczaka i dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała broni Tomasza Piotrowskiego wywołała w kraju burzę. Politycy opozycji oskarżyli rząd o wywołanie konfliktu pomiędzy armią a władzą cywilną. Domagają się ustąpienia ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.

W okresie od 1 do 10 października 11 żołnierzy zawodowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych miało się podać do dymisji – przekazała w środę Wirtualna Polska. We wtorek o dymisji wojskowych informował przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Co ciekawe, Dowództwo Generalne zdementowało wówczas te doniesienia.

– Niestety mieliśmy do czynienia z inscenizacją opozycji. Szef opozycji postanowił uderzyć w stabilność Wojska Polskiego, wykorzystać chwilowe dymisje, aby przedstawiać nieprawdziwy stan w polskiej armii – tak w środowym oświadczeniu premier Mateusz Morawiecki skomentował zmiany w armii. Szef rządu odniósł się przy tym do wypowiedzi lidera PO Donalda Tuska.

Czytaj też:

Opozycja może utworzyć rząd? Najnowszy sondażCzytaj też:

PiS zamawia wewnętrzne badania. "Potrzebujemy 42-43 proc. głosów"