Sensacyjny sondaż. Trzecia Droga nie przekracza progu

W sondażu CBOS cztery ugrupowania wchodzą do Sejmu. Są to PiS, Koalicja Obywatelska, Konfederacja oraz Lewica. Pewnym zaskoczeniem może być słaby rezultat Trzeciej Drogi, która we wszystkich innych sondażach przekracza próg wyborczy.

CBOS: Duża przewaga PiS

W sondażu CBOS Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 35 proc., podczas gdy druga w zestawieniu Koalicja Obywatelska zaledwie 22 proc.

Trzeci wynik przypadł teoretycznie Trzeciej Drodze, która może liczyć na 6 proc., jednak ze względu na 8 proc. próg wyborczy dla koalicji sojusz PSL i Polski 2050 nie mógłby przekroczyć progu wyborczego.

Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja z wynikiem 6 proc. oraz Nowa Lewica – 5 proc. Z kolei Bezpartyjni Samorządowcy uzyskali 2 proc., a opcję "Nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało aż 17 proc. badanych. Ponadto 7 proc. respondentów odmówiło odpowiedzi. Od września odsetek osób niezdecydowanych, na kogo oddać swój głos, zmniejszył się z 23 proc. do 17 proc. CBOS przewiduje frekwencję na poziomie 87 proc.

Z badań jednak wynika, że aż 16 proc. niezdecydowanych wyborców rozważa zagłosowanie na KO, a 15 proc. na Trzecią Drogę. 12 proc. wskazało na PiS, 10 proc. na Konfederację, 7 na Nową Lewicę, a 4 proc. na Bezpartyjnych Samorządowców.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 2 do 11 października 2023 roku na próbie liczącej 1110 osób (w tym: 61,5 proc. metodą CAPI, 25,0 proc. – CATI i 13,4 proc. – CAWI).

Sondaż DoRzeczy.pl: Konfederacja języczkiem u wagi

W ostatnim sondażu Estymator dla DoRzeczy.pl przed ciszą wyborczą zarówno PiS jak i KO nieznacznie tracą poparcie. Na formację Jarosław Kaczyńskiego chce głosować 36,7 proc. respondentów, podczas gdy na partię Donalda Tuska – 29,9 proc.

Do Sejmu weszłaby jeszcze Trzecia Droga, Nowa Lewica oraz Konfederacja. Z sondażu wynika jednak, że ani Zjednoczona Prawica ani opozycja lewicowo-liberalna nie miałyby odpowiedniej liczby posłów do sformowania większości sejmowej. Ewentualna koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy uzyskałaby 222 mandaty. Języczkiem u wagi stałaby się zatem Konfederacja, bez której utworzenie rządu byłoby niemożliwe.

Pełne wyniki sondażu wraz z podziałem mandatów można zobaczyć W TYM MIEJSCU.

Czytaj też:

Kaczyński o Tusku: On nie ma do zaoferowania nic dobrego dla PolakówCzytaj też:

Tusk o PiS: To są rządy zdrady narodowej