Kto powinien być kandydatem nowej większości na premiera? Znamy wyniki sondażu

W wyborach parlamentarnych 15 października Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 35,38 proc. głosów (194 mandaty), zaś na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z 30,7 proc. poparcia (157 mandatów).

Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga z wynikiem 14,4 proc. (65 mandatów), czwarte Nowa Lewica - 8,61 proc. (26 mandatów), a piąte Konfederacja, która zdobyła 7,16 proc. głosów (18 mandatów).

Choć wybory wygrało PiS, to opozycja zdobyła większość mandatów i szykuje się do przejęcia władzy. Na listy KO, TD i NL oddano łącznie 53,71 proc. głosów. Poprzedni rekord (50,5 proc.) zanotowały ex aequo koalicje PO-PSL w 2007 r. i SLD-PSL w 2001 r.

15 października na PiS zagłosowało 7,6 mln Polaków, natomiast na listy dotychczasowej opozycji - 11,2 mln. To o ponad 3 mln więcej, niż uzyskały PiS w 2019 r. oraz PO-PSL w 2007 r.

Frekwencja w ostatnich wyborach wyniosła 74,38 proc. i była najwyższa od 1989 r.

Po wyborach opozycja może utworzyć rząd. Kto kandydatem na premiera?

Uczestników sondażu SW Research przeprowadzonego na zlecenie rp.pl, serwisu internetowego dziennika "Rzeczpospolita", zapytano, kto powinien zostać kandydatem KO, Nowej Lewicy i Trzeciej Drogi na premiera.

Najwięcej wskazań (27,4 proc.) uzyskał Donald Tusk. Na drugim miejscu uplasował się Rafał Trzaskowski z wynikiem 14,3 proc. Podium zamyka Szymon Hołownia, na którego wskazało 10,3 proc. badanych.

Prawie tyle samo (10,1 proc.) respondentów widziałoby w tej roli Władysława Kosiniaka-Kamysza, a 3,2 proc. Adriana Zandberga. Tylko 1,4 proc. wskazań uzyskał Włodzimierz Czarzasty.

7,6 proc. pytanych uważa, że premierem powinien zostać inny polityk, przy czym aż 25,7 proc. nie zdania w tej sprawie.

Sondaż został przeprowadzony wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 17-18 października 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

Czytaj też:

Sondaż: Komu prezydent powinien powierzyć misję tworzenia rządu?