Polaków zapytano o wybory. W tym sondażu KO przegrało z Trzecią Drogą

Choć wybory parlamentarne 15 października wygrało Prawo i Sprawiedliwość, to większość zdobyła opozycja. W nowym Sejmie PiS będzie miało 194 mandaty, natomiast Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica łącznie – 248. Te trzy ugrupowania prowadzą obecnie rozmowy na temat powołania koalicyjnego rządu.

Trzecia Droga największym zwycięzcą

"Kto Pani/Pana zdaniem może uważać się za największego zwycięzcę wyborów parlamentarnych?" – takie pytanie pracownia SW Research zdała Polakom w najnowszym sondażu dla rp.pl.

Zdecydowana większość respondentów wskazuje tutaj na Trzecią Drogę. Aż 33 procent respondentów uważa, że to właśnie sojusz PSL i Polski 2050 stał się największym zwycięzcą. Trzecia Droga co prawda nie wygrała wyborów, ale uzyskała wynik znacznie wyższy niż początkowo wskazywały to sondaże.

Koalicja Obywatelska, która formalnie ma najwięcej mandatów z partii opozycyjnych, jest jednak dopiero druga z wynikiem 27,5 procent. To właśnie Donald Tusk z ramienia KO zostanie prawdopodobnie kolejnym premierem Polski.

Z kolei Prawo i Sprawiedliwość, które nominalnie wygrało wybory i ma najwięcej mandatów, ale nie jest w stanie sformować większości, uzyskało w baniu zaledwie 10,5 procent.

Kolejne formacje zdobyły marginalny wynik. Nową Lewicę wskazało zaledwie 2,7 proc., podczas gdy Konfederację 2,4 procent uczestników sondażu.

Aż 15,2 procent badanych twierdzi, że nikt nie może uważać się za zwycięzcę, a z kolei 7,4 procent respondentów nie ma zdania.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 24-25 października 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Czytaj też:

Rekordowe subwencje dla partii politycznych. Ile dostaną?