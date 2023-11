Donald Tusk premierem? Oto, co myślą Polacy

Ponad dwa tygodnie po wyborach parlamentarnych wciąż nie wiadomo, kto otrzyma misję stworzenia rządu. Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że prowadzi zakulisowe rozmowy z politykami PSL. Niedawno media informowały, że premier Mateusz Morawiecki porozumiał się już z sześcioma posłami tej formacji.

Z kolei Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica deklarują pełną gotowość do stworzenia rządu, na którego czele miałby stanąć Donald Tusk. Przypomnijmy, że

Sondaż: Tusk lepszy niż Morawiecki

Kto byłby zdaniem Polaków lepszym premierem – Donald Tusk czy Mateusz Morawiecki? To pytanie postawiła respondentom gazeta "Rzeczpospolita".

42,9 proc. ankietowanych uważa, że to jednak lider Koalicji Obywatelskiej byłby lepszym premierem niż Mateusz Morawiecki. 28,3 proc. badanych jest zdania natomiast, że Tusk będzie gorszym szefem rządu niż obecny szef rządu.

14 proc. uczestników badania twierdzi, że Tusk będzie takim samym premierem jak Morawiecki, a z kolei 14,8 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

KO idzie do władzy

Przypomnijmy, mimo iż PiS nominalnie wygrało wybory, to nie dysponuje odpowiednią liczbą mandatów, która umożliwiłaby sformowanie rządu. KO, TD i Lewica będą miały natomiast 248 reprezentantów w Sejmie, co oznacza, że najprawdopodobniej to one przejmą władzę. Wszystkie trzy formacje deklarują chęć wstąpienia do takiej koalicji.

Co się zmieni za nowej władzy? Politycy opozycji już teraz zapowiadają wielkie reformy – likwidację CBA, IPN, wstrzymanie CPK oraz gruntowną reformę mediów publicznych. Wielu dziennikarzy dotychczas pracujących w TVP czy Radiu Polskim ma stracić pracę.

Tymczasem media donoszą o pierwszych tarciach między politykami opozycji, którzy chcą stworzyć nowy rząd. Chodzi o kwestie światopoglądowe, przede wszystkim dostępność aborcji.

