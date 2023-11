Najważniejsze zadanie dla nowego rządu? Polacy zabrali głos

Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica toczą rozmowy w sprawie składu przyszłego rządu.

Kandydatem KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy na premiera jest przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Jakie powinny być priorytety nowego rządu?

"Co pani/pana zdaniem powinno być najważniejszym zadaniem rządu, jeśli stworzy go koalicja KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy?" – zapytali respondentów ankieterzy pracowni SW Research w nowym sondażu dla portalu rp.pl.

Najwięcej – 21,9 proc. – badanych wskazało na obniżenie inflacji. Według 18,8 proc. ankietowanych, najważniejsze jest pozyskanie środków z KPO dla Polski. 12,8 proc. uczestników badania uważa, że najważniejsze jest obniżenie podatków; 12,3 proc. – rozliczenie ośmiu lat rządów PiS; 7,3 proc. – poprawa relacji z Unią Europejską; 5,8 proc. – liberalizacja przepisów regulujących aborcję; 4,9 proc. – zmiany w sądownictwie; 4,2 proc. – przyznanie podwyżek budżetówce. "Inne zadania" wskazało 3 proc. pytanych. 9,1 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

– Obniżanie inflacji za priorytet dla nowej władzy uważa co czwarta kobieta i blisko co piąty mężczyzna. Zatrzymanie tempa wzrostu cen jest najpilniejszą do rozwiązania kwestią w opinii 3 na 10 respondentów między 25. a 34. rokiem życia. Biorąc pod uwagę dochody, inflację za najważniejszy do rozwiązania problem najczęściej uważają osoby zarabiające od 4001 do 5000 złotych netto miesięcznie. Z uwagi na miejsce zamieszkania odpowiedź tę najczęściej wskazują badani z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. osób – wskazał prezes agencji badawczej SW Research Przemysław Wesołowski.

Sondaż został zrealizowany w dniach 31 października – 2 listopada na grupie 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej, tak aby odpowiadała strukturze Polaków pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

