Ile przetrwa rząd Tuska? Oto, co myślą Polacy

Aż 50,1 proc. respondentów jest zdania, że rząd sformowany przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę oraz Lewicę przetrwa całą, czteroletnią kadencję. 20,3 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", natomiast 29,8 proc. – "raczej tak".

28,5 proc. ankietowanych uważa z kolei, że przyszły rząd nie przetrwa pełnej kadencji. 12,2 proc uczestników sondażu stwierdziło "zdecydowanie nie", a 16,3 proc. – "raczej nie".

Do tego 21,4 proc. respondentów zaznaczyło opcję "nie wiem/trudno powiedzieć".

Najbardziej optymistyczni w tej kwestii są wyborcy Koalicji Obywatelskiej (86,4 proc.), dalej znaleźli się zwolennicy Trzeciej Drogi (63,9 proc.) i Lewicy (62,5 proc.). Jedynie 18,9 proc. wyborców PiS uważa, że rząd dotrwa do końca kadencji. Tego zdania jest ponadto 44,5 proc. wyborców Konfederacji.

Sondaż przeprowadził pracownia UCE Research na zlecenie Onetu.

Kto stworzy rząd?

W poniedziałek wieczorem prezydent Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję formowania rządu. Prezydent podkreślił sukcesy rządów PiS od 2015 r. – zarówno, gdy premierem była Beata Szydło, jak i wtedy, gdy urząd sprawował Mateusz Morawiecki.

– Za wszystko dziękuję serdecznie. Pan premier dostał tekę do formowania nowego rządu i wierzę, że to mu się uda – powiedział prezydent podczas uroczystości w Pałacu. Podkreślił, że Mateusz Morawiecki zapewniał go, że jest w stanie utworzyć koalicję rządzącą. – Wierzę, że jeszcze niejedno dobre przed nami – zaznaczył Andrzej Duda.

Przedstawiciele opozycji uważają, że Morawiecki dostał zadanie nie do wykonania i że w nowym parlamencie nikt nie podejmie się koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Ich zdaniem prezydent od razu powinien desygnować Donalda Tuska, który jest kandydatem na premiera zgłoszonym przez ugrupowania opozycyjne - KO, Trzecią Drogę i Nową Lewicę.

