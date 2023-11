Kto powinien zostać prezydentem Krakowa? Majchrowski nie miałby szans na II turę

Według ustaleń dziennikarzy portalu Interia.pl, w przyszłym tygodniu Jacek Majchrowski ma ogłosić, że nie wystartuje w najbliższych wyborach samorządowych i przejdzie na polityczną emeryturę.

Majchrowski jest prezydentem Krakowa od 2002 r.

Kto przyszłym prezydentem Krakowa?

Portal dziennika "Rzeczpospolita" podał wyniki sondażu przeprowadzonego 15 października w Krakowie przez Ogólnopolską Grupę Badawczą na próbie 2000 osób. Badanie dotyczyło wyborów na prezydenta miasta.

Faworytem w wyścigu prezydenckim w Krakowie jest radny Łukasz Gibała, który może liczyć na 30,19 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazła się polityk Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Wassermann z wynikiem na poziomie 19,54 proc. Aleksandra Miszalskiego z Platformy Obywatelskiej wskazało 19,03 proc. respondentów, a Jacka Majchrowskiego – tylko 9,79 proc.

Na kolejnych pozycjach są: Rafał Komarewicz (Polska 2050) – 7,86 proc. poparcia, Daria Gosek-Popiołek (Razem) – 6,3 proc., Stanisław Mazur (Lepszy Kraków) – 3,8 proc oraz Konrad Berkowicz (Konfederacja) – 3,47 proc.

W sondażu nie znalazło się nazwisko potencjalnego kandydata Polskiego Stronnictwa Ludowego. Według najnowszych doniesień medialnych, może nim być poseł Ireneusz Raś. Polityk PSL miałby wystartować w prezydenckim wyścigu z poparciem Jacka Majchrowskiego. W tej sprawie doszło już do spotkania lidera ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza z obecnym prezydentem Krakowa.

Wybory samorządowe

Wybory samorządowe powinny się odbyć po 31 marca 2024 r., ale nie później niż 23 kwietnia 2024 r.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r., kadencja wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast została wydłużona do pięciu lat. Wcześniej były to cztery lata. Poprzednie wybory samorządowe w Polsce odbyły się 21 października 2018 r. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, termin kolejnych wyborów przypadał na jesień 2023 r. W związku z wyborami parlamentarnymi 15 października, w 2022 r. władze państwowe zdecydowały o wydłużeniu kadencji samorządów do 30 kwietnia 2024 r.

