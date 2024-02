Kto odpowiada za problemy polskich rolników? Przeważa jedna odpowiedź

Polscy rolnicy prowadzą masowe protesty przeciwko polityce klimatycznej Unii Europejskiej oraz zalewaniu polskiego rynku produktami rolnymi z Ukrainy.

"Kto pani/pana zdaniem odpowiada za obecne problemy polskich rolników?" – zapytali respondentów ankieterzy pracowni United Surveys w najnowszym sondażu dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". W badaniu istniała możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi.

Problemy polskich rolników. Kogo obwiniają Polacy?

Najwięcej respondentów – 67,6 proc. – wskazało, że za obecne problemy polskich rolników odpowiada "decyzja Unii Europejskiej o otwarciu rynku na produkty rolne z Ukrainy". 48,8 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "polityka rządu PiS", 48,6 proc. – "skutki agresji Rosji na Ukrainę", 47,8 proc. – "polityka klimatyczna Unii Europejskiej", a 46,4 proc. – "nieuczciwa konkurencja rolnictwa ukraińskiego".

20,7 proc. uczestników badania uważa, że za problemy polskich rolników odpowiada "polityka rządu KO, Lewicy i Trzeciej Drogi". Natomiast 10,5 proc. pytanych twierdzi, że "sami rolnicy są sobie winni". 7,6 proc. respondentów wybrało opcję "nie wiem/trudno powiedzieć".

Sondaż został przeprowadzony w dniach 23-25 lutego na próbie 1000 osób metodami CATI (wywiad z respondentem prowadzony przez telefon) i CAWI (wypełnienie ankiety w formie elektronicznej).

Protest rolników w Warszawie

We wtorek protestujący rolnicy przybyli do Warszawy. Doszło do spotkania delegacji rolników z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią oraz szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janem Grabcem. Rolnicy chcieli się spotkać także z premierem Donaldem Tuskiem, jednak w czasie protestu szef rządu przebywał w Pradze na szczycie Grupy Wyszehradzkiej. Do spotkania premiera z liderami protestów rolniczych ma dojść w czwartek o godz. 14.00 w Centrum Dialogu w Warszawie.

Kolejny protest rolników w Warszawie został zapowiedziany na 6 marca. Do manifestacji dołączy NSZZ "Solidarność" pracownicza.

Czytaj też:

Rolnicy zapowiadają kolejny protest. "Rząd nic nie zaproponował"Czytaj też:

Protest rolników. Siekierski: Wszystkie warianty są rozważane