"Niechęć jest spora". Wyborcy PiS ocenili decyzję Kaczyńskiego

Po utracie władzy w Polsce przez Zjednoczoną Prawicę zaczęły się pojawiać zarzuty, że Jarosław Kaczyński traci słuch społeczny i nie potrafi poprowadzić swojego ugrupowania do zwycięstwa w wyborach. Najgłośniej odbił się tekst prof. Andrzeja Nowaka, który wprost domagał się rezygnacji Kaczyńskiego z funkcji prezesa PiS.

Sam Kaczyński zapowiadał rezygnację z funkcji szefa partii w 2025 r. W ostatnim czasie jednak zmienił zdanie i oświadczył: – Jeśli uzyskam odpowiednie poparcie ze strony kongresu Prawa i Sprawiedliwości, to dalej będę prezesem.

W rozmowie z tygodnikiem "Sieci" Jarosław Kaczyński wyraził przekonanie, że PiS potrzebuje jedności, zdecydowanego przywództwa i przejścia do ofensywy. – Dlatego zmieniłem swoje plany polityczne. Wcześniej oceniałem, że kierowanie partią do 2025 r. wystarczy – oświadczył.

– Stawiam tę sprawę jasno, bo mogą się zacząć jakieś procesy, które nie służą partii. Jestem też przekonany, że jeszcze przez jakiś czas mogę skutecznie działać. Mam siły, mam plan polityczny – powiedział.

Kaczyński nie ma powodów do radości?

Instytut Badań Pollster zrealizował dla "Super Expressu" sondaż, w którym zapytał ankietowanych o ocenę decyzji Jarosława Kaczyńskiego, który chce startować w kolejnych wyborach na prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Co ważne, odpowiedzi udzielali tylko wyborcy, którzy deklarują poparcie dla Zjednoczonej Prawicy.

64 proc. respondentów pozytywnie ocenia decyzję Jarosława Kaczyńskiego. 21 proc. badanych jest przeciwnego zdania. Natomiast 15 proc. uczestników badania nie ma zdania w tej sprawie.

Badanie zrealizowano w dniach 16-17 marca 2024 r. metodą CAWI (wypełnienie ankiety w formie elektronicznej) na próbie 1072 ankietowanych.

– Jak na wodzowską partię, to niechęć jest spora. 21 proc. plus 15 proc. niezdecydowanych tworzą wyłom, który będzie w najbliższym czasie się powiększał. W PiS-ie są wyraźne zarysy pęknięć i chyba po raz pierwszy wychodzą one na światło dzienne. Wiadomo już, że nie cała partia jest za Jarosławem Kaczyńskim – ocenił w rozmowie z "SE" politolog prof. Kazimierz Kik.

