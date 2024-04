Nowy sondaż z USA. Złe wieści dla Trumpa

Już w listopadzie Amerykanie pójdą do urn wyborczych, aby wybrać prezydenta USA. O reelekcję ubiegają się były prezydent Donald Trump oraz obecny przywódca państwa Joe Biden.

W najnowszym badaniu zwiększa się dystans między kandydatem Demokratów a Republikanów. Z sondażu Reuters/Ipsos wynika, że na Joe Bidena chce obecnie głosować 41 proc. zarejestrowanych w USA wyborców. Z kolei na Donalda Trumpa – 37 proc. To kolejny sondaż pokazujący niewielką przewagę urzędującego prezydenta.

Specyfika wyborów

Jeszcze w marcu w badaniach Reuters/Ipsos ta różnica wynosiła tylko 1 pkt. proc., a obecnie wzrosłą do 4 pkt. Najważniejszy wydaje się jednak fakt, że 22 proc. respondentów nadal nie wie, na kogo odda głos w wyborach, rozważa brak udziału w wyborach, albo poparcie jakiegoś innego kandydata spoza duopolu.

Reuters/Ipsos zwraca uwagę na specyfikę amerykańskich wyborów oraz fakt, że przy uwzględnieniu uwagę wszystkich ankietowanych to Biden ma jedynie 1 pkt. proc. przewagi nad Trumpem. Pracownia podkreśla jednak, że poparcie wśród zarejestrowanych wyborców jest ważniejsze, gdyż dotyczy wyborców, którzy już zarejestrowali się do udziału w wyborach i jest większe prawdopodobieństwo, że w listopadzie pójdą do urn. Sondaż przeprowadzono w dniach 4-8 kwietnia.

Kampania wyborcza w USA. Biden wciąż ma większe środki

Fox News zwraca uwagę, że choć Republikanie oczekują, że ostateczny wynik zbiórki wykaże ogromny sukces, to ekipa Trumpa nadal musi starać zmniejszyć dystans do swojego Joe Bidena, który według informacji medialnych ma do dyspozycji blisko 192 miliony dolarów. Trump z kolei dysponuje około 93 milionami dolarów.

Według sztabu Bidena podczas zbiórki pieniędzy pod koniec zeszłego miesiąca w słynnej nowojorskiej Radio City Music Hall z udziałem byłych prezydentów Baracka Obamy i Billa Clintona, Demokrata zebrał ponad 26 milionów dolarów.

Czytaj też:

Anonimowi rozmówcy "zdradzają" "tajny plan" Trumpa na zakończenie wojnyCzytaj też:

Wielki sukces Trumpa. Przebił Bidena, Obamę i Clintona