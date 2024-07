Nowy sondaż. KO i PiS blisko, jedna z nich zyskuje

Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że gdyby wybory parlamentarne zostały przeprowadzone w najbliższą niedzielę, wygrałaby Koalicja Obywatelska. Chęć udania się do urn zadeklarowało 79 proc. respondentów, czyli o pięć punktów procentowych w zestawieniu z początkiem czerwca.

Sondaż. Na prowadzeniu KO, drugi PiS

Z wyborców, którzy wskazali w badaniu swoje preferencje, 32 proc. wybrało Koalicję Obywatelską. To wzrost o trzy punkty procentowe w ciągu miesiąca.

Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 30 proc. głosów, co oznacza brak zmian w poparciu dla tej formacji. 11 proc. pytanych zadeklarowało poparcie dla Konfederacji, co także nie zmieniło się w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Trzecia Droga, czyli koalicja Polski 2050 i PSL również zanotowała 11 procent. Lewicę wybrało 9 proc. ankietowanych. To wzrost o 1 pkt. proc.

W sondażu 1 proc. respondentów wybrała głosowanie na inne partie, co stanowi spadek o dwa punkty procentowe. Z kolei 6 proc. ankietowanych nie wie, na kogo oddałoby głos w wyborach.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 24-27 czerwca.

Podobny wynik w sondażu IBRIS. Lewica przekracza próg

W sondażu IBRIS dla "Rzeczpospolitej" na pierwszym miejscu także plasuje się Koalicja Obywatelska z 34-proc. poparciem. Z kolei PiS (32,7 proc.) nie zyskuje wyborców – zauważa dziennik, dodając, że wyniki badania zbliżone są do rezultatu wyborów europejskich.

Na trzecim miejscu, podobnie jak wyborach do Parlamentu Europejskiego, jest Konfederacja (10,8 proc.), za którą ulokowała się Trzecia Droga z wynikiem jednocyfrowym (9,2 proc.). Pozycja Lewicy pozostaje na niskim poziomie (6,3 proc.) – podkreśla "Rz".

6,6 proc. pytanych określiło się jako niezdecydowani. Prognozowana frekwencja wyborcza to 58,5 proc.

Czytaj też:

Donald Tusk prezydentem? Sondaż przynosi złe wieści dla premieraCzytaj też:

Polacy zaczynają się bać bezrobocia. Niepokojący sondaż