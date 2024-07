Prawie połowa Ukraińców chce negocjacji z Rosją

Takie dane przynosi sondaż Centrum Razumkowa przeprowadzony w dniach 20–28 czerwca 2024 r. na zlecenie ukraińskiej gazety internetowej ZN.UA

ZN.UA podkreśla, że prawie połowa (49 proc.) mieszkańców centrum Ukrainy ze spokojem przyjmie informację o rozpoczęciu oficjalnych negocjacji z Rosją. Najmniej chętnych do negocjacji odnotowano na zachodzie Ukrainy – 35 proc.

"Warto zauważyć, że to nie zachód kraju, ale wschód, który jest codziennie atakowany przez rosyjskie bomby lotnicze, jest tym, który jest najbardziej niechętny do negocjacji. Tylko 33 proc. mieszkańców wschodu Ukrainy jest gotowych do negocjacji i prawie tyle samo (34 proc.) jest przeciwko nim. 32 proc. badanych nie ma zdania" – pisze ZN.UA.

Z kolei na południu Ukrainy aż 60 proc. mieszkańców uważa, że nadszedł czas na oficjalne negocjacje z Rosją.

Ukraińcy nie zgadzają się na warunki Putina

Jednocześnie większość Ukraińców uważa, że nie można zgadzać się na warunki zaproponowane przez Władimira Putina w przededniu Szczytu Pokojowego.

83 proc. respondentów nie zgadza się na wycofanie wojsk ukraińskich z terytorium obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego w ich granicach administracyjnych. Przeciwko oddaniu tych obwodów Federacji Rosyjskiej jest 84 proc. respondentów.

77 proc. Ukraińców nie zgadza się z koniecznością zniesienia wszystkich zachodnich sankcji wobec Rosji.

Jednocześnie opinie są mocne podzielone w przypadku pomysłu, aby w konstytucji Ukrainy zapisać neutralny status kraju – 58 proc. przeciw, 22 proc. za. ZN.UA podkreśla, że jedynie 9 proc. mieszkańców zachodniej Ukrainy akceptuje takie zmiany w konstytucji. W środkowej części kraju zgadza się z tym 25 proc., a na wschodzie 23 proc. Najwyższy poziom poparcia dla takich zmian panuje na południu, gdzie 39 proc. mieszkańców obszaru jest gotowych poprzeć neutralność Ukrainy.

Czytaj też:

"Stracona szansa". Litewski minister szczerze o szczycie NATOCzytaj też:

Co myślą Rosjanie o rozpoczęciu negocjacji z Ukrainą? Zaskakujące wyniki sondażu