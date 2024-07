Prezydent Duda liderem rankingu zaufania

CBOS przedstawił najnowsze badanie zaufania do poszczególnych polityków. Największe powody do zadowolenia ma prezydent Andrzej Duda. Zaufanie do niego wyraża obecnie 49 proc. ankietowanych. W porównaniu do czerwcowego badania sondażowni to wzrost o 3 pkt proc. Politykowi nie ufa 41 proc. respondentów (spadek o 1 pkt proc.).

Spadek Szymona Hołowni

Za prezydentem Dudą plasuje się marszałek Szymon Hołownia. Liderowi Polska 2050 ufa 48 proc. badanych. To spadek o 2 pkt. proc. Politykowi nie ufa 36 proc. badanych, to wzrost o 3 pkt. proc. To najsłabszy wynik Hołowni od momentu objęcia przez niego funkcji marszałka Sejmu w listopadzie 2023 r.

Trzecie miejsce zajmuje Rafał Trzaskowski. Prezydentowi ufa 45 proc. badanych (spadek o 3 pkt. proc.), brak zaufania deklaruje 37 proc. (wzrost o 4 pkt. proc.).

Komu ufa najmniej Polaków? Niechlubne zestawienie otwiera Jarosław Kaczyński (55 proc.), następny jest Mateusz Morawiecki (51 proc.) i premier Donald Tusk (47 proc.).

Sondaż CBOS przeprowadzono na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski (1076 osób), wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 lipca 2024 roku metodami CAPI (61,9 proc.) CATI (23,0 proc.) i CAWI (15,1 proc.).

Kłopoty Jarosława Kaczyńskiego

To nie ostatnie złe wieści dla Jarosława Kaczyńskiego. 53,9 proc. Polaków uważa, że Jarosław Kaczyński powinien przestać pełnić funkcję prezesa PiS – wynika z najnowszego sondażu.

"Czy pani/pana zdaniem Jarosław Kaczyński powinien pozostać na czele PiS po 2025 r., gdy kończy się jego kadencja jako prezesa partii?" – zapytali respondentów ankieterzy firmy SW Research w sondażu na zlecenie "Rzeczpospolitej".

53,9 proc. badanych uważa, że Jarosław Kaczyński nie powinien dalej zajmować swojego stanowiska. Przeciwnego zdania jest 16,5 proc. ankietowanych. 20,4 proc. pytanych stwierdziło: "Jest mi to obojętne". 9,2 proc. uczestników badania nie ma zdania.

Czytaj też:

Kaczyński kontroluje sytuację w PiS? Zaskakujący sondażCzytaj też:

Jaki kandydatem na prezydenta? "Jestem gotów"