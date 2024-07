"Bez wyraźnego lidera". Nowy sondaż prezydencki w USA

Joe Biden poinformował w niedzielę, że wycofuje się z wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Kandydatem Partii Demokratycznej na prezydenta USA zostanie najprawdopodobniej Kamala Harris, obecna wiceprezydent.

Konwencja Demokratów zaplanowana jest na 19 sierpnia. Według amerykańskich mediów, w partii klarują się dwa stanowiska. Pierwsze aprobujące kandydaturę Harris, a drugie skłaniające się do wystawienia innego, silniejszego kandydata. Mówi się, że kogoś innego wolałby Barack Obama, z kolei urzędującą wiceprezydent popierają Clintonowie.

W pierwszym sondażu, przeprowadzonym po ogłoszeniu rezygnacji z ubiegania się o fotel prezydenta przez Bidena, 44 proc. respondentów wskazało na Kamalę Harris, a 42 proc. na Donalda Trumpa. Badanie przeprowadziło Reuters i Ipsos.

Trump kontra Harris. "Bardziej wyrównana rywalizacja"

Według najnowszego sondażu CNN, przeprowadzonego przez pracownię SSRS, Donald Trump ma obecnie 49 proc. poparcia, podczas gdy Kamala Harris – 46 proc. To różnica, która mieści się w granicach błędu statystycznego. "Po wycofaniu się prezydenta Joe Bidena z wyścigu o Biały Dom, wszystko wskazuje na to, że kampania w wyborach prezydenckich w 2024 r. między wiceprezydent Kamalą Harris a byłym prezydentem Donaldem Trumpem rozpoczyna się bez wyraźnego lidera" – wskazało CNN. Stacja podkreśliła, że starcie Trumpa z Harris to "bardziej wyrównana rywalizacja niż ta, którą wcześniejszy sondaż wykazywał w pojedynku Biden-Trump". Przypomnijmy, że w niektórych badaniach Trump wyprzedzał Bidena już o 6 pkt. proc.

Nowy sondaż pokazuje także, że Harris utrzymała 95 proc. wyborców, którzy we wcześniejszych badaniach twierdzili, że popierają Bidena.

Z kolei ci, którzy wcześniej deklarowali, że nie poprą ani Bidena, ani Trumpa, teraz podzielili się następująco: 30 proc. zamierza zagłosować na Harris, a 27 proc. na Trumpa. Reszta stwierdziła, że zagłosuje na innego kandydata lub zrezygnuje z udziału w głosowaniu.

