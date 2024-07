Polacy nie chcą alkoholu na stacjach paliw? "Wyniki sondażu nie są zaskakujące"

W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad projektem o ograniczeniu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych w godzinach nocnych. Nowe przepisy mogłyby wejść w życie 1 stycznia 2025 r. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po konsultacjach społecznych. Projekt ustawy został skierowany do zespołu do spraw programowania prac rządu. Minister zdrowia Izabela Leszczyna chciałaby, żeby po wakacjach projekt trafił do Sejmu.

– To będą na początek tylko godziny nocne, chcę iść małymi krokami. Sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych uważam za patologię, więc chcę ją ograniczyć przynajmniej w godzinach nocnych, bo wtedy – jak analizy pokazują – ta sprzedaż jest największa – mówiła polityk Koalicji Obywatelskiej na antenie RMF FM.

Młodzi Polacy chcą zakazu sprzedaży alkoholu

48,7 proc. respondentów w wieku 18-35 lat uważa, że na stacjach paliw w Polsce powinien obowiązywać bezwzględny i całkowity zakaz sprzedaży alkoholu w nocy – wynika z sondażu UCE Research i grupy Blix, którego wyniki opublikował dziennik "Rzeczpospolita". Przeciwnego zdania jest 41 proc. badanych, a 10,3 proc. nie ma zdania.

– Coraz więcej młodych ludzi zwraca uwagę na zdrowy styl życia i unikanie ryzykownych zachowań, w tym nadużywania alkoholu. W kontekście rosnącej świadomości społecznej na temat problemów związanych z alkoholem oraz trendów promujących zdrowy styl życia, wyniki te nie są zaskakujące – skomentował w rozmowie z "Rz" Krzysztof Łuczak, główny ekonomista grupy Blix.

Częściej za zakazem sprzedaży alkoholu opowiadają się kobiety (49,5 proc.) niż mężczyźni (47,7 proc.). Zakaz ma największe poparcie w miejscowościach, gdzie mieszka od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (53,6 proc.), z kolei najmniejsze poparcie występuje na obszarach wiejskich (43 proc.).

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego podaje, że przychody ze sprzedaży napojów alkoholowych na stacjach paliw przekraczają 1,3 mld zł rocznie, co stanowi 12 proc. obrotu pozapaliwowego.

Czytaj też:

Koniec promocji na alkohol? Leszczyna: Trzeba porozmawiać