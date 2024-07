Przełomowy sondaż? Polacy o związkach partnerskich

W lipcu do wykazu prac legislacyjnych rządu trafiły założenia do projektu ustawy o związkach partnerskich, zgodnie z którymi rejestrowane związki partnerskie miałyby być dostępne dla par tej samej i różnej płci oraz gwarantować niektóre prawa przysługujące małżeństwom.

"Lubię poniedziałki! Po wielu miesiącach spotkań, negocjacji i pracy zespołu eksperckiego – projekt ustawy o związkach partnerskich oficjalnie na ścieżce rządowej. Co to znaczy? Mamy wpis projektu do wykazu prac rządu. To kolejny krok, a przed nami uzgodnienia międzyresortowe oraz konsultacje publiczne. Każdy kolejny krok zbliża nas do Polski, która będzie bardziej przyjazna, bezpieczna i otwarta – dla wszystkich. Polski, którą wam obiecaliśmy" – napisała 8 lipca w mediach społecznościowych minister ds. równości Katarzyna Kotula z Lewicy.

Jak czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, celem projektu jest "wprowadzenie instytucji rejestrowanego związku partnerskiego do polskiego porządku prawnego i tym samym wykonanie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 12 grudnia 2023 r.".

Co Polacy sądzą o związkach partnerskich?

Jak wynika z badania CBOS, stosunek Polaków do związków partnerskich zmienił się diametralnie w ciągu ostatnich lat. Na pytanie: "Czy pana(i) zdaniem możliwość zawierania formalnych związków partnerskich powinny/powinni mieć: kobieta i mężczyzna, żyjący wspólnie w związku?", odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 65 proc. respondentów, "raczej tak" – 25 proc., a "raczej nie" i "zdecydowanie nie" – po 3 proc. 4 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

"Ogromna większość badanych (90 proc. wobec zaledwie 6 proc. będących przeciwnego zdania) aprobuje możliwość formalizowania związków partnerskich, które tworzą kobieta i mężczyzna" – czytamy w komunikacie CBOS.

twitter

52 proc. respondentów opowiedziało się za legalizacją związków dla par tej samej płci. Przeciwnego zdania jest 43 proc., a 5 proc. nie ma zdania.

CBOS o związki partnerskie pyta od 2011 r. Do tej pory Polacy w większości byli przeciwni takim rozwiązaniom dla par tej samej płci. Największy sprzeciw odnotowano w 2011 r. (63 proc.) i 2019 r. (60 proc.).

Czytaj też:

Spór o związki partnerskie. PSL ma ustawę o "osobie najbliższej"