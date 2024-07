Co bankowcy myślą o euro w Polsce? Sondaż może zaskoczyć

"W 2024 r. spadło poparcie środowiska bankowego dla wprowadzenia euro w porównaniu do pomiaru sprzed roku. Obecnie odsetek zwolenników przyjęcia wspólnej waluty wynosi 32 proc. i jest niższy w porównaniu do minionego roku o 17 pkt proc." – czytamy w komunikacie dotyczącym badania Mind&Roses przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich.

To najniższy odsetek poparcia w historii badania od 2002 r., podkreślono.

Odsetek badanych przeciwnych zastąpieniu złotego wspólną walutą euro wzrósł do 56 proc. z 43 proc. rok wcześniej, przy wzroście o 3 pkt proc. odsetka niezdecydowanych, podano także.

Polska wejdzie do strefy euro? Komisja Europejska odpowiada

Bruksela oceniła sześć krajów pod kątem spełnienia warunków z Maastricht niezbędnych do wejścia do strefy euro. Należą do nich Bułgaria, Węgry, Polska, Rumunia, Czechy i Szwecja. Kryteria oceniają takie wskaźniki, jak stabilność cen, finansów publicznych i waluty oraz poziom stóp procentowych.

Komisja Europejska uznała, że choć w niektórych kwestiach są postępy, to żaden z wyżej wymienionych krajów nie spełnia wszystkich warunków przystąpienia do eurostrefy.

Co dwa lata lub na specjalne żądanie kraju członkowskiego KE publikuje raporty z postępu gospodarczego, aby ocenić gotowość danego państwa lub grupy państw do przystąpienia do strefy euro. Rada UE decyduje następnie na podstawie otrzymanych danych, czy kraj będzie mógł przejść na wspólną walutę.

Unia walutowa zrzesza obecnie 20 krajów, których oficjalną walutą jest euro. Spośród członków UE do eurostrefy nie należą Bułgaria, Węgry, Dania, Polska, Rumunia, Czechy i Szwecja. Ostatnim krajem, który przystąpił do strefy euro, była Chorwacja (1 stycznia 2023 r.).

Waluta euro krąży także w pięciu krajach niebędących formalnie członkami UE, m.in. w Andorze, Watykanie, Monako, San Marino, Czarnogórze i nieuznawanym przez część społeczności międzynarodowej Kosowie.

