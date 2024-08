Nowy sondaż partyjny. Tak zagłosowaliby Polacy

"Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory parlamentarne, na który komitet oddał(a)by pan(i) głos?" – zapytali ankieterzy pracowni Opinia24.

Z sondażu wynika, że 33,9 proc. respondentów zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską, co oznacza wzrost w stosunku do lipca, kiedy oddanie głosu na KO deklarowało 31,4 proc. Na drugim miejscu znalazło się PiS z poparciem na poziomie 27,8 proc. (w lipcu było to 27,1 proc.). Ostatnie miejsce na podium należy do Konfederacji – 12,4 proc. poparcia (w lipcu 13,8 proc.).

Nowy sondaż. Trzecia Droga poza podium

Poza podium znalazła się Trzecia Droga. Sojusz Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni wskazało 11,4 proc. uczestników badania (w lipcu było to 11,6 proc.). Natomiast Lewicę wybrało 8,2 proc. respondentów (przed miesiącem było to 9 proc.). 1,4 proc. badanych zadeklarowało oddanie głosu na inny komitet wyborczy. Z kolei 4,9 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi: "trudno powiedzieć".

Udział w wyborach zadeklarowało aż 79 proc. respondentów, w tym 56 proc. "zdecydowanie", a 23 proc. "raczej".

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 5-8 sierpnia na reprezentatywnej próbie 1000 osób metodą CATI.

Wspólny kandydat koalicji na prezydenta?

W innym sondażu pracownia SW Research na zlecenie dziennika "Rzeczpospolita" zapytała ankietowanych, na kogo powinna postawić koalicja rządząca (Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Lewica), gdyby zdecydowała się wystawić jednego kandydata na prezydenta w wyborach w 2025 r.

Największe poparcie – 30,5 proc. – uzyskał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Na drugim miejscu znalazł się marszałek Sejmu Szymon Hołownia z wynikiem 9,1 proc. Słabo w tym gronie wypada premier Donald Tusk, na którego postawiło 7,6 proc. badanych. 5,3 proc. respondentów uważa, że wspólnym kandydatem koalicji rządzącej na prezydenta powinien być minister obrony narodowej i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. 4,5 proc. uczestników badania widziałoby w tej roli minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk z Lewicy. Według 18,1 proc. ankietowanych koalicja powinna postawić na innego kandydata. Natomiast 24,9 proc. pytanych nie ma zdania w tej sprawie.

