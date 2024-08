Ukraińskie dzieci w polskich szkołach. Jednoznaczna opinia Polaków

Od nowego roku szkolnego wszystkie ukraińskie dzieci mieszkające w Polsce zostają objęte obowiązkiem szkolnym. W przypadku niezastosowania się rodzicom grozić będzie postępowanie egzekucyjne i 100 zł grzywny, a od czerwca 2025 roku utrata prawa do korzystania z programu socjalnego 800 plus. Jest to znacząca zmiana, ponieważ dotychczas Ukraińcy mieli wybór – dzieci mogły edukować się niestacjonarnie w swoim kraju lub w systemie mieszanym.

Ukraińskie dzieci w polskich szkołach. "Historia wypracowana wspólnie przez Polaków i Ukraińców"

Już w marcu tego roku ministrowie edukacji Polski i Ukrainy wydali wspólne oświadczenie, w którym podkreślili konieczność zapewnienia ukraińskim uczniom możliwości nie tylko uczęszczania do polskich szkół, ale również nauki przez nie tzw. komponentu ukraińskiego. Dla ukraińskiego resortu oświaty priorytetem jest możliwość nauki języka ukraińskiego, literatury i historii Ukrainy. Wiceminister Joanna Mucha przekonywała tu, że należy przygotować specjalny pakiet edukacyjny dla Ukraińców. Jej zdaniem, polskie i ukraińskie dzieci powinny uczyć się historii w sposób wypracowany wspólnie przez Polaków i Ukraińców.

Takie postawienie sprawy wywołało gorącą dyskusję o tym, w jaki sposób uczyć ukraińskie dzieci o kwestiach spornych, jak np. te dotyczące historii. – Nie możemy tworzyć autonomii dla edukowania dzieci ukraińskich, bo one są w polskiej szkole – podkreślał poseł PSL Piotr Zgorzelski. – Nie może być zgody, aby w tych programach były treści, które budują tożsamość młodych Ukraińców w oparciu o ideologię banderowską – dodawał.

Sondaż: Czego Ukraińcy powinno obowiązkowo uczyć się w polskich szkołach?

O głos w tej sprawie zapytano Polaków. W sondażu przeprowadzonym przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski 65,5 proc. respondentów wyraziło opinię, że ukraińskie dzieci w Polsce powinny obowiązkowo w szkołach uczyć się zarówno języka polskiego i polskiej historii, jak i języka ukraińskiego i ukraińskiej historii.

28,8 proc. ankietowanych uważa, że ukraińskie dzieci w Polsce powinny się uczyć obowiązkowo języka polskiego i polskiej historii. Tylko 0,9 proc. jest zdania, że obowiązkiem dla ukraińskich dzieci powinien być język ukraiński i ukraińska historia.

Pozostałe 4,7 proc. osób biorących udział w badaniu nie miało sprecyzowanego zdania na ten temat.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 22-23 sierpnia 2024 roku, metodą CATI&CAWI.

