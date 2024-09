Sondaż: Większość Niemców popiera kontrole na granicach i odsyłanie migrantów

Aż 73 proc. Niemców opowiada się za wprowadzeniem kontroli na granicach, w tym 45 proc. "zdecydowanie" i 28 proc. "raczej". Co piąty ankietowany jest przeciwny kontrolom granicznym i zamykaniu granic.

71 proc. respondentów popiera odsyłanie migrantów już na granicy. Tylko 21 proc. Niemców sprzeciwia się praktyce odsyłania migrantów.

82 proc. Niemców uważa, że powinno być więcej deportacji osób bez prawa pobytu w Niemczech. Przeciwnego zdania jest 11 proc. badanych, a 7 proc. nie ma zdania.

Sondaż, w którym zapytano o te trzy kwestie, został przeprowadzony w dniach 6-10 września przez instytut YouGov na zlecenie agencji DPA.

Niemcy wprowadzają kontrole na granicach

Od 16 września kontrole rozpoczną się na wszystkich niemieckich granicach i będą trwały co najmniej sześć miesięcy. Część nielegalnych imigrantów ma być wydalanych do krajów sąsiednich, co już wywołało problemy na granicy polsko-niemieckiej. W związku z kontrolami niemieckiej straży granicznej, które generują gigantyczne korki i sprawiają, że drogi stają się nieprzejezdne, ruch w Słubicach (woj. lubuskie) wzrósł ponad dwukrotnie.

Niemcy w ostatnim czasie zaostrzyły swoje stanowisko w sprawie migracji, a rząd Olafa Scholza stara się odzyskać inicjatywę po gwałtownym wzroście poparcia dla Alternatywy dla Niemiec.

Premier Donald Tusk oświadczył, że działania niemieckiego rządu "są z polskiego punktu widzenia nie do zaakceptowania" i zapowiedział konsultacje z innymi sąsiadami Niemiec, których dotyczą kontrole graniczne.

Delegacja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w Europejskiej Partii Ludowej domaga się wyjaśnień od rządu Niemiec w związku z przywróceniem kontroli na granicach. Jak poinformowała korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon, sprawa ma być przedmiotem specjalnego posiedzenia komisji ds. wolności obywatelskich (LIBE). W poniedziałek w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się debata na temat decyzji niemieckich władz o wprowadzeniu tymczasowych kontroli na granicach ze wszystkimi sąsiadami.

