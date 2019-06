Platini aresztowany. Chodzi o mundial w Katarze

Platini został aresztowany we Francji. Służby podejrzewają, że legenda piłki może być zamieszana w korupcję związaną z organizacją mistrzostw. Brytyjski "The Sun" przekazało, że Platini jest zamieszany ws. "domniemanego fałszowania głosowania, w którym Katar zdobył prawa do mistrzostw świata w 2022 roku".

W sprawie został przesłuchany bliski doradca byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego Claude Gueant.

Legenda footballu ukarana

63-letni Platini to legenda piłki nożnej. W barwach Francji rozegrał 72 spotkania, brał udział w trzech mistrzostwach świata. W 1984 r. zdobył wraz z reprezentacją Francji Mistrzostwo Europy. Był też na tym turnieju królem strzelców. Platini trzykrotnie zdobywał Złotą Piłkę dla najlepszego piłkarza Europy.

We władzach UEFA zasiada od połowy lat 90. W latach 2007-2015 sprawował funkcję prezydenta tej organizacji. 21 grudnia 2015 został jednak ukarany przez Komisję Etyki FIFA ośmioletnim zakazem jakiejkolwiek działalności w tym sporcie za przyjęcie znaczących środków finansowych od Seppa Blattera – przewodniczącego FIFA w latach 1998-2015.

