Skandal przed pogrzebem Maradony. Do sieci wyciekły zdjęcia z otwartą trumną piłkarza

Na zdjęciach widać jak pracownicy domu pogrzebowego pozują z ciałem zmarłego piłkarza, unosząc kciuki do góry. Zdjęcia wyciekły do internetu jeszcze w chwili, gdy trumna z ciałem Diego Maradony znajdowała się w pałacu prezydenckim, gdzie Argentyńczycy oddawali hołd zmarłej legendzie futbolu.

Właściciel domu pogrzebowego przyznał, że mężczyźni, którzy wykonali bulwersujące zdjęcia byli pracownikami zewnętrznymi. Byli jednak często zatrudniani do pomocy przy pogrzebach. Jak powiedział, jest "zdruzgotany" ich zachowaniem. Rodzina Maradony jest jego stałym klientem, dlatego też skandal dotknął także jego w sposób szczególny. Jak przekazał mediom, nie ma informacji, czy rodzina zmarłego piłkarza zamierza wystąpić na drogę sądową przeciwko mężczyznom.

Z kolei agent i prawnik Maradony, Matías Morla zapowiedziął na Twitterze, że "nie spocznie" dopóki "łajdak, którzy zmieścił zdjęcia, nie zapłaci za takie okrucieństwo".

Legendarny piłkarz Diego Maradona zmarł w środę, w wieku 60 lat.

Maradona zmarł we własnym domu, po ataku serca. Na początku listopada trafił do szpitala. Przeszedł wtedy operację wycięcia krwiaka w mózgu. Do domu został wypuszczony dwa tygodnie temu. W środę wieczorem jego stan się gwałtownie pogorszył. Do jego rezydencji przyjechało kilka karetek, ale lekarzom nie udało się go uratować.

