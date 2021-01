MŚ w piłce ręcznej. Polska zagra z wymagającym przeciwnikiem

Chyba żaden inny rywal nie wzbudza w zawodnikach i fanach szczypiorniaka takich odczuć, jak właśnie reprezentacja kraju naszego zachodniego sąsiada. Zazwyczaj lepsi okazywali się Niemcy, którzy mają u siebie najmocniejszą ligę świata.

Kiedy w latach 90. oglądało się w telewizji satelitarnej mecze Bundesligi, człowiek marzył, żeby tam kiedyś zagrać – mówił Marcin Lijewski, jeden z naszych najlepszych szczypiornistów wszech czasów.



Jemu to marzenie się spełniło, podobnie jak wielu jego kolegom ze słynnej drużyny Bogdana Wenty. Z obecnej kadry walczącej w mistrzostwach świata w Egipcie w Bundeslidze występuje trójka – Piotr Chrapkowski w SC Magdeburg, Maciej Majdziński w Bergischer HC i Maciej Gębala w DHfK Lipsk. – Spotkanie w Niemcami będzie dla mnie wyjątkowe właśnie dlatego, że spotykam się z ich zawodnikami na co dzień w lidze i chciałbym pokazać się z jak najlepszej strony – podkreślał Chrapkowski.

Trenerem Niemców jest obecnie słynny islandzki szkoleniowiec Alfred Gislason. Nie mógł jednak zabrać do Egiptu wszystkich najlepszych zawodników, ponieważ kilku kadrowiczów zrezygnowało z wyjazdu, tłumacząc to obawami o sprawy związane z epidemią koronawirusa.

W drużynie nie zabrakło jednak znanego bramkarza Andreasa Wolffa. 30-letni szczypiornista na co dzień występuje w mistrzu Polski Vive Kielce, a przed mistrzostwami otwarcie skrytykował swoich kolegów z kadry za odmowę wyjazdu na turniej. Niemcy choć osłabieni, z pewnością będą jednak dla naszej niedoświadczonej drużyny bardzo wymagającym przeciwnikiem.

