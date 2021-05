Polska siatkówka na europejskim tronie

To dopiero trzeci taki przypadek w dziejach naszego sportu, że nasz klub wygrywa najważniejszy europejski puchar w danej dyscyplinie.

Poprzednie dwa dotyczyły raz siatkówki, raz piłki ręcznej. Pierwszym polskim klubem, który zawojował ówczesny Puchar Europy – nie było jeszcze Ligi Mistrzów – był Płomień Milowice w 1978 roku. Dla tych, którzy nie wiedzą, gdzie są Milowice, wyjaśniam, że to dzisiaj dzielnica Sosnowca. Kolejnym był mistrz Polski w piłce ręcznej z Kielc, który w 2016 roku wygrał Ligę Mistrzów organizowaną w Niemczech. Byłem na tym dwumeczu w Kolonii i pewnie nigdy nie zapomnę horroru z rzutami karnymi w finale z Węgrami. W półfinale Kielczanie pokonali utytułowany, znany nie tylko z piłki nożnej, Paris Saint Germain (PSG). Teraz dokonał tego klub z Opolszczyzny, który nazwę wziął od spółki Skarbu Państwa, która go sponsoruje: Zakłady Azotowe Kędzierzyn-Koźle. To oficjalna nazwa, choć bardzo często kibice używają tej starej, tradycyjnej, czyli ZAKSA.

Mistrz Europy, ale nie Polski

Skądinąd to wciąż drugi człon nazwy klubu, tyle że obowiązuje on tylko w Polsce. W europejskich pucharach – CEV, czyli kontynentalna federacja siatkarska nakazała ograniczyć liczbę znaków w nazwach klubów, stąd w Polsce klub grał jako Zakłady Azotowe ZAKSA, a w Europie jako Zakłady Azotowe.

O niebywałej sile polskiej ligi świadczy fakt, że polski klub, który walczył o tytuł mistrza Europy… nie jest mistrzem Polski! W rozgrywkach PlusLigi zajął „dopiero” drugie miejsce, przegrywając finałowy dwumecz 0:2 z Jastrzębskim Węglem. To najlepsza wizytówka naszej ligi, do niedawna uważanej za jedną z trzech najsilniejszych lig świata – obok włoskiej i rosyjskiej. Teraz, po tym sezonie, nasza PlusLiga jest jedną z dwóch najmocniejszych lig Europy i globu – obok włoskiej.

Dodam, że jeszcze inny polski klub – AZS Częstochowa – 31 marca 2012 roku zdobył też europejski puchar: Challenge Cup, ale nie jest to puchar nr 1 w Europie, choć oczywiście był to również wielki sukces polskiej siatkówki.

Narodowy sport

Charakterystyczne, że cztery najlepsze polskie kluby są sponsorowane przez spółki Skarbu Państwa: Azoty, JSW (Jastrzębska Spółka Węglowa), Orlen, PGE. Warto to podkreślić, bo to także dzięki tym decyzjom polska siatkówka jest najlepszym z możliwych polskich towarów eksportowych i naszym narodowym sportem.

Ryszard Czarnecki jest europosłem PiS, byłym wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego.



Czytaj też:

Dzień Targowicy, dzień zdrajców