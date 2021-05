Były reprezentant Niemiec chce, aby klub zabronił Lewandowskiemu pobicia rekordu Muellera

Podczas przedostatniej kolejki niemieckiej Bundesligi Robert Lewandowski strzelił swojego 40. gola w sezonie, tym samym wyrównując kilkudziesięcioletni rekord liczby strzelonych bramek ustanowiony przez Niemca Gerda Muellera.

"Lewandowski nie tylko wyrównał rekord Bundesligi, ale zrobił to we wspaniałym stylu. Spójrzmy na liczby: Mueller 40. gola strzelił w 32. występie, strzelał średnio 1,18 gola na mecz i trafiał do siatki rywala co 77 minut. To imponujące osiągi, ale nie tak bardzo jak te "Lewego", który 40. bramkę zdobył w 28. występie, strzela średnio 1,43 gola na mecz, a bramkarzy rywali pokonuje średnio co 58 minut" – napisał o wyczynie polskiego piłkarza portal sportowefakty.wp.pl.

Tymczasem jeden z byłych piłkarzy reprezentacji Niemiec apeluje do władz Bayernu Monachium o zakazanie Lewandowskiemu, za jego zgodną, występu w ostatnim meczu sezonu, tak aby polski zawodnik nie mógł pobić rekordu Muellera.

Lewandowski nie powinien zagrać

Dietmar Hamann przekonuje, że powstrzymanie Lewandowskiego przed złamaniem rekordu niemieckiego zawodnika byłoby pięknym ukłonem w stronę Muellera.

– Jaki to byłby to gest, gdyby Lewandowski powiedział: Nie gram, trzymam się z dala od rekordu. Jaki byłby to znak dla świata piłki nożnej, gdyby powiedzieli Lewandowskiemu, że z szacunku dla Muellera nie pozwolą mu zagrać – powiedział były zawodnik i dodał, że bez Gerda Muellera "Bayern Monachium nie byłby tam, gdzie jest teraz".

Hamann jest znany ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi. Występ polskiego piłkarza w meczu z Augsburgiem jest niezagrożony. Lewandowski stanie przed ogromną szansą zapisania się w historii Bundesligi.

Polski piłkarz wielokrotnie dawał wyraz szacunku dla legendy Bayernu. Podczas sobotniego meczu po zdobyciu historycznej bramki Lewandowski odsłonił koszulkę z podobizną Muellera i z napisem "Na zawsze Gerd".

Z kolei w ubiegłym roku, w dniu 75. urodzin Muellera napisał w mediach społecznościowych: "Skala tego, co osiągnąłeś, motywuje mnie do pracy, aby przynajmniej zbliżyć się do Twojej wielkości. Bądź silny królu Gerdzie".

