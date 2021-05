Lewandowski pobije kolejny rekord Muellera? Potrzebuje 88 goli

W sobotę polski zawodnik przeszedł do historii Bundesligi oraz europejskiej piłki. Pod koniec mieczu z Augsburgiem Lewandowski zanotował 41. trafienie w sezonie bijąc tym samym kilkudziesięcioletni rekord należący do Niemca Gerda Muellera. Reprezentant Polski dokonał tego w zaledwie 29 ligowych występach.

Piłkarz podkreśla, że jeszcze nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, co się stało w ostatnich dniach. – Jest wielka frajda, duma, szczęście, ale chyba dopiero po jakimś czasie dojdzie do mnie, ile się wydarzyło. Końcówka sezonu była specyficzna. Mieliśmy kwarantannę w Bundeslidze, a po niej były pożegnania i rekord – mówił.

Lewandowski dodał, że jest świadom, ile emocji budziła sprawa rekordu w Polsce. Piłkarz przyznaje, że przez wiele lat nie sądził, że to będzie możliwe. – W spotkaniu z FC Augsburg były momenty, gdy sam się do siebie śmiałem i zadawałem sobie pytanie, czy mi się uda. Miałem sytuacje, koledzy mnie szukali, czasem nawet podawali na siłę. Była chwila zwątpienia, ale w ostatnich dziesięciu minutach znów wróciło myślenie, że muszę do końca wierzyć, bo jeszcze coś się może zdarzyć – mówił.

Kolejny rekord do pobicia

Obecnie Lewandowski jest wiceliderem klasyfikacji strzelców wszech czasów Bundesligi. Do tej pory zdobył 277 goli, podczas gdy Gerd Mueller strzelił łącznie 365 bramek. By wyrównać ten rekord Lewandowski musiałby strzelić jeszcze 88 goli.

– Rekord goli zdobytych w jednym sezonie smakuje bardziej niż ten, który mi jeszcze pozostał. To nie jest teraz dla mnie najbliższy cel. Oczywiście cele mogą się zmieniać szybko, jednak dziś o tym nie myślę. Zaczyna się kadra. Większe analizy zrobię sobie najwcześniej na wakacjach – stwierdził polski zawodnik.

